In einer Karikatur, die während des langen New Yorker Zeitungsstreiks in einem der provisorischen Streikblätter erschien, wurde eine Krämerwaage von der Rolle Bindfaden gefragt, warum der gerade abgewogene Hering denn so teuer sei: acht Dollar fünfzig das Pfund? Antwort: Weil er in der letzten Ausgabe der „New York Times“ eingewickelt sei.