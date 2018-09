Hätte sie nicht einen bitterernsten Hintergrund, dokumentiert durch Stacheldraht, Schüsse und bis an die Zähne bewaffnete Soldaten, die Meldung würde womöglich zum Lächeln reizen: Am 6. August, es war schon im vergangenen Jahr, „betrat ein unbewaffneter Soldat der tschechoslowakischen Grenzwache ostwärts Treppenstein, Landkreis Tirschenreuth, Bundesgebiet, um in einem Forellenteich zu fischen“. – Der illegale Grenzgänger kehrte eilig in seine wohl weniger fischreiche Heimat zurück, als eine deutsche Polizeistreife erschien. Die legte über den Zwischenfall einen Bericht an und fügte amtlich hinzu: „Ein ähnlicher Vorfall soll sich bereits eine Woche zuvor zugetragen haben.“

Der fremdangelnde Fischer aus der Truppe des weiland braven Soldaten Schweijk wäre womöglich der Vergessenheit anheimgefallen, gäbe es nicht seit einiger Zeit ein monatlich erscheinendes, rot gebundenes Brevier über die „politische Sicherheitslage in Bayern“, zusammengestellt vom bayerischen Verfassungsschutz, dessen Beamte freilich nicht nur so kuriose Grenzverletzungen aufzeichnen wie die durch fischende Soldaten aus der ČSSR. „Die Berichte enthalten eine aktuelle zusammenfassende Darstellung der extremistischen Aktivitäten in Bayern“, erklärte Innenminister Alfred Seidl dem daran zweifelnden FDP-Landtagsabgeordneten Gerhard Zech.

Der Parlamentarier, in der Wahlkampfzeit durch Horrorberichte über Verfassungsschutz-Aktivitäten an Schulen aufgeschreckt, vermutete nach der Lektüre des Heftes im Aktendeckel-Look auch weniger einen neuen Auswuchs der „bayerischen Schnüffelpraxis“; er zeigte sich vielmehr darüber besorgt, daß durch Meldungen, „die wahrhaftig jedem Durchschnitts-Zeitungsleser bekannt sind“, die Verfassungsschützer eher der Lächerlichkeit preisgegeben würden, zumal sie, laut Seidl, ihre Monatsberichte immerhin als Grundlage der dickleibigen Jahresberichte anlegen. Keineswegs geheim. – warum auch? –, wenngleich in wegen der Kosten begrenzter Auflage, werden die roten Hefte an Abgeordnete, Hochschulen, Regierungs- und Polizeidienststellen und an „als Multiplikatoren dienende Vereinigungen“ geschickt.

Wenn die Adressaten auch zu den durchschnittlichen Zeitungslesern gehören mögen – aus dem Bericht erfahren sie weitaus schneller weitaus mehr über die linken und rechten Randszenen als aus jeder Gazette, Wer erfährt sonst schon, daß der Kommunistische Bund Westdeutschland zur historischen „Landshuter Fürstenhochzeit“ eine Flugschrift herausgab, die ausgerechnet am Festtag „Mißstände der imperialistischen Bourgeoisie“ anprangerte? In der niederbayerischen Metropole wollte davon niemand etwas hören, die Zuschauer reagierten empört, doch „zu Übergriffen kam es nicht“, wie der Bericht vermerkt.

Und wer, außer einer Handvoll Eingeweihter, kennt schon den Namen des unterfränkischen NPD-Vorsitzenden? Wer hat schon mitbekommen, daß die rechtsextremistische „Wehrsportgruppe Hoffmann“ vom 9. bis 11. Juni bei Forchheim ins Manöver zog, wobei dreißig Mann „Biwakieren im Freien, Ausbau und Besetzung von Erdstellungen und Bildung von Erkundungstrupps“ übten? Wachsam ist er schon, der Verfassungsschutz.

„Wir wollen den Verfassungsschutz durch Aufklärung verstärken“, sagt Minister Seidl, der damit einen gemeinsamen Beschluß aller seiner Länderkollegen ausführt. Und: „Hiermit wird dem vielfach geäußerten Wunsch nach aktuellen Informationen über diesen Bereich entsprochen.“

Immerhin zeigt sich bei der Lektüre der Berichte, daß Bayerns Beamte keineswegs auf dem rechten Auge blind sind. „Die links- und rechtsextremen Organisationen sowie die von extremistischen Ausländergruppen ausgehenden Aktivitäten verursachten keine besonderen Sicherheitsprobleme“, wird denn auch selbstsicher verkündet. Kein Wunder, wenn so bewegende Ereignisse geschildert werden wie die Demonstration von 45 Würzburger Studenten, die die Uni-Stiftungsfeier mit der Forderung verschönten, die Alma Mater in „Karl-Liebknecht-Universität“ umzubenennen. Rolf Henkel