Ich habe immer mein Bestes gegeben. Wichtig war für mich immer die Überzeugung, alles durchdacht und besprochen zu haben.“ – Helmut Schön verließ – offiziell vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) vor dem Länderspiel gegen Ungarn verabschiedet – endgültig die Fußballbühne.

Unter seiner Ägide wurde die deutsche Nationalmannschaft je einmal Welt- und Europameister, je einmal zweiter in diesen Wettbewerben und einmal dritter. Der erfolgreichste Trainer der Welt geht also nun in Pension. Das Spiel in Frankfurt gegen Ungarn war ein Ereignis zwischen Nostalgie und Neubeginn.

Jupp Derwall, der Nachfolger als Bundestrainer, setzt jetzt neue Akzente, obwohl er während seiner achtjährigen Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Bundestrainer niemals Zweifel an seiner Loyalität gegenüber Helmut Schön aufkommen ließ. Der augenfälligste Unterschied zu Helmut Schön ist der Versuch des neuen Bundestrainers, sich permanent über den aktuellen Leistungsstand seiner Kandidaten für die Nationalmannschaft und der künftigen Konkurrenten um die Europameisterschaft, deren Endrunde 1980 in Italien stattfindet, zu informieren.

Jedes Wochenende steht ein Bundesligaspiel auf „seinem Programm, mittwochs besucht er die Spiele deutscher Mannschaften um den Europapokal. Vor dem Spiel im Oktober gegen die CSSR in Prag (4:3) beobachtete er diesen Gegner in Stockholm beim 3:1-Sieg über Schweden, und auch das letzte Spiel der ungarischen Nationalmannschaft in Griechenland (1:4) analysierte er vor Ort: Er malocht wie ein Kumpel, um die Kriterien für seine Ansprüche an Fußballer und Funktionäre deutlich zu machen.

Jupp Derwall hat sie in dem prägnanten Satz zusammengefaßt: „Sie sollen das spielen, was sie im Verein stark gemacht hat.“ – Die listige Prämisse, die sich dahinter verbirgt, lautet: „Aktuelle Leistungsstärke und ständige Bereitschaft, daran zu arbeiten.“ – Diesen Anspruch forciert der neue Bundestrainer durch enge Kontakte mit den Trainerkollegen in den Bundesligavereinen.

Hinter jenem Satz steht aber auch gleichzeitig die Überlegung, alle Spieler in der Mannschaft sich möglicherweise freier als früher entfalten zu lassen. Konkret bedeutet dies, daß im Gegensatz zur Ära Sepp Herberger und Helmut Schön, in der einzelne Spieler wie etwa Fritz Walter, Uwe Seeler, Günter Netzer oder Franz Beckenbauer Taktik und Tempo bestimmten, die Verantwortung breiter verteilt wird.

Die Zeiten, in denen ein Franz Beckenbauer nach dem Motto dirigierte „einer denkt, die anderen rennen“, sind nicht vergessen; aber – so der neue Bundestrainer – „solange wir eben keine kongenialen Nachfolger haben, spielen alle alles und damit für die Mannschaft“.