Von Karl-Heinz Janßen

In den Tagen der Großen Proletarischen Kulturrevolution konnte es europäischen Journalisten in Peking widerfahren, daß sie von empörten Rotgardisten umringt und von oben bis unten bespuckt wurden. Heutzutage werden westliche Touristen von fröhlichen, wißbegierigen jungen Chinesen ins Gespräch gezogen, und die Kunde von der Versöhnung mit Amerika weckte im Volke einen Freudentaumel. Der Wandel binnen eines Jahrzehnts ist. so atemberaubend, daß manche Chinesen noch nicht so recht daran glauben mögen, und auch die herzlich eingeladenen ausländischen Investoren fragen sich ein wenig ängstlich, ob ihr Geld für die kommenden Jahrzehnte in China gut angelegt sei.

Dieser Zweifel eingedenk hat die chinesische Führungsspitze über Weihnachten, rechtzeitig zum 85. Geburtstag Mao Tse-tungs, in einer Demonstration der Eintracht noch einmal ihre Entschlossenheit bezeugt, China der Welt zu öffnen und das 900-Millionen-Volk an den erhofften Früchten der Liberalisierung und der Modernisierung teilhaben zu lassen.

Maos Nachfolger Hua Kuo-feng und dessen tatendurstiger Stellvertreter Teng Hsiao-ping haben sich weder durch unbeglichene Rechnungen noch durch die Unterschiede in Stil und Taktik auseinanderdividieren lassen. Gemeinsam halten sie das Banner ihres großen Lehrmeisters Mao hoch, obschon sie doch alles daran setzen, seine letzte große Tat, die ebenso visionäre wie zerstörerische Kulturrevolution, vergessen zu machen. Sie müssen deswegen nicht einmal ein schlechtes Gewissen haben. Denn der alte Mao selber hat Anfang der siebziger Jahre die Kehrtwendung vollzogen, als er die Reue des widerborstigen Genossen Teng annahm und dieses Energiebündel ans Werk ließ, damit es aufs neue einen Anlauf zum großen Sprung in die Zukunft versuche, bei dem Mao selber schon ein paarmal gescheitert war. Großspurig hatte er seinerzeit prophezeit, der Ostwind werde den Westwind besiegen.

Auf seine letzten Tage wurde Mao wieder von seinem bäuerlichen Mißtrauen gegen alles Neue heimgesucht; seine unstillbare Abneigung gegen die Bürokratie, seine revolutionäre Ungeduld, seine nationale Arroganz lagen in stetem Widerstreit mit seinen vernünftigen Einsichten und seiner pragmatischen Politik. Der Volkszorn, der sich im April 1976 auf dem großen Platz am Tor des Himmlischen Friedens bei einer Gedenkfeier für den toten Ministerpräsidenten Tschou En-lai so jäh entlud, ließ Mao zurückschrecken – der Hausmeier Teng wurde zum zweitenmal in die Wüste geschickt.

Nun hat das Magazin Time Teng, der als Siebziger sein drittes Comeback geschafft hat, zum "Mann des Jahres" ernannt, und der Zwischenfall am Tiänanmen-Platz, damals als konterrevolutionärer Akt eingestuft, ist durch Parteibeschluß zu – einer "vollkommen revolutionären Handlung" erhoben worden. Wer den Zahlenfetischismus der Chinesen kennt, wird ermessen, welche Gefühlsregungen losgelöst werden, wenn heute bereits die "Bewegung des 5. April" mit jener "Bewegung des 4. Mai" gleichgesetzt wird, die im Jahre 1919 Chinas Aufbruch in die Moderne, seine nationale Befreiung und seine soziale Revolution einleitete. Der Leitartikler der Pekinger Volkszeitung griff tief in die Leier: "Weltbewegende historische Dramen wie das auf dem Tiänanmen-Platz kommen in der Geschichte nicht oft vor!"

Vielleicht hat die spontane Volkserhebung am 5. April tatsächlich einen unaufhaltsamen Prozeß in Gang gesetzt, einen Pekinger Frühling, der das Gesicht Chinas und den chinesischen Kommunismus völlig verändern kann. Wurde der Druck der Volksmassen, die nach Mao doch die Herren der Geschichte sein sollen, so unwiderstehlich, daß die neue Führung gar nicht anders konnte, als sich an die Spitze der Bewegung zu setzen? Die Armeezeitung, die oft die Ansichten des Vizepremiers widerspiegelt, hat ausführlich begründet, wie der Aufstand vom 5. April politisch bewertet werden soll: "Was die Menschen wollten, wären sozialistische Demokratie und Redefreiheit, waren Vereins-, Presse-, Versammlungs- und Koalitionsfreiheit, waren Aufmarsch-, Demonstrations- und Streikfreiheit, wie es in der Verfassung vorgesehen ist. Sie wollten die faschistische Diktatur der "Viererbande" bekämpfen. Sie wollten die vier Modernisierungen fördern, ein mächtiges sozialistisches Land aufbauen und ein besseres Leben führen." Das kommunistische Zentralkomitee präsentiert sich jetzt als Vollstrecker des Volkswillens: Die Demokratie soll in den Gesetzen verankert werden; das Volk soll nicht mehr der Willkür von oben ausgesetzt sein; alle Menschen sind künftig vor dem Gesetz gleich; die Grundrechte dürfen nicht verletzt werden.