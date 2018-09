An lichten "Peking-Himmel" dachte der deutsche Widerstandskämpfer Adam Trott zu Solz in seiner Berliner Todeszelle. Schier endlos dehnt sich das Firmament, steht der Betrachter nahe dem Himmelstempel auf dem Altar, auf dem einst die "Söhne des Himmels" einsam das Ernteopfer zelebrierten. Das unnachahmliche Morgenlicht, verschwommen und scharf zugleich, gefiltert vom feinen Staub der Wüste Gobi, bringt sogar einen so kühl-sachlichen Reporter wie den Times-Korrespondenten David Bonavia ins Schwärmen.

Seine Eindrücke und Erlebnisse aus vier Jahren in der chinesischen Hauptstadt hat er einem Städtebuch anvertraut, an dem man nicht weiß, was man mehr loben soll: die farbenprächtigen, genauen Bilder des britischen Photographen Peter John Griffiths oder/die für jeden Besucher hilfreichen Kommentare seines Kollegen von der schreibenden Zunft.

Ja, das ist Peking, dieses Riesendorf mit seinen ebenerdig-grauen Häusern, deren Innenleben vor zudringlichen Augen verschlossen bleibt; mit seinen engen, doch sauberen Gassen; mit den steinernen Zeugen einer großen Vergangenheit, den bizzaren Tempeln, den weiten Gärten, in denen sich Hunderttausende verlieren, den Kneipen und Läden. Ja, das ist Peking mit seinen Menschen, die wir beobachten dürfen beim Frühsport und beim Einkauft radfahrend oder schlendernd, marschierend oder müßig, schlank, selbstbewußt, gelassen.

Bonavia ist keiner, der gutes Essen verschmähte – er führt uns in die besten Restaurants (der Superlativ meint das Essen, nicht die Ausstattung) und seitenlang durch die chinesischen Speisekarten. Dieses Abbild einer der ältesten Städte der Welt wird vielleicht in einem Jahrzehnt schon Seltenheitswert haben, denn die "Modernisierung" wird vor dem Stadtbild nicht haltmachen. Ein Trost nur, daß Maos Nachfolger nicht den Himmel stürmen können. ("Peking von David Bonavia und der Redaktion der Time-Life-Bücher; Photos von Peter John Griffiths; 200 S., Amsterdam 1978, 36,25 DM.)