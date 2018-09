Inhalt Seite 1 — Defizit und Unbehagen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Post unseres französischen Nachbarn wird immer teurer und unzuverlässiger

Eigentlich erfährt man nie genau, warum morgens der Briefträger ausbleibt, die Zeitungen plötzlich ein paar Tage später als sonst eintreffen oder die Schalter im Postamt nicht besetzt sind. Nur eines weiß langsam jeder Franzose aus eigener Erfahrung: Mit der Post stimmt etwas nicht. Die Bezeichnung "Krise" ist ein recht vornehmer Ausdruck für diesen Zustand.

Daß jüngst ungefähr 35 000 Briefe in einem Abwasserkanal am Rande von Paris gefunder wurden, mag ein unrühmlicher Einzelfall sein Der fünfwöchige Poststreik Von 1974 ist auch schon längst vergessen. Doch daß 1977 nicht weniger als 20 000 Einschreibesendungen (vor allem Pakete) spurlos verschwanden, ist schon gravierender. In Pontoise, vor den Toren vor. Paris, gingen Anfang Oktober sogar die Geschäftsleute auf die Straße, um gegen die Unzuverlässigkeit der Post zu protestieren. "Diese Situation ist unzumutbar", schrieben sie an den zuständigen Staatssekretär Norbert Segard.

Die Schuld an diesem Unbehagen trifft nicht die Briefträger, die im Amtsfranzösisch "Vorsteher" (préposé) heißen. In Paris kommen sie bis zu dreimal am Tag; Streifbandzeitungen und Päckchen werden zusätzlich von einem motorisierten Kollegen ausgefahren – selbstverständlich auch am Samstag vormittag. Die Wurzel des Übels steckt tiefer: in den großen Verteilerzentren.

Paris-Brune zum Beispiel im 14. Arondissement hat eine traurige Berühmtheit erlangt. Hier Vergeht kaum eine Woche, in der nicht irgendwelche Streiks angezettelt werden. Ein Größte! des Personals besteht aus Hilfskräften, die nur auf Zeit angestellt sind. Sie sind schlecht bezahlt und entsprechend leicht für Agitation zu haben. Wenn sie nur mit halber. Kraft (oder überhaupt nicht) arbeiten, bricht leicht die ganze Briefverteilung zusammen.

Disziplin ist ein Begriff, über den hier nur gelacht wird. Pierre Lelong, vor ein paar Jahren selbst Post-Staatssekretär, schrieb dieser Tage in Le Monde: "In den Verteilerzentren getrauen sich viele Chefs während der Arbeitszeit gar nicht mehr zu erscheinen, weil sie Zwischenfall mit ihrem Personal befürchten." An ihrer Stele diktieren die Gewerkschaften das Geschehen – und den Gewerkschaften wird das Geschehen von der unzufriedenen Basis diktiert.

Das Nachsehen hat der Kunde. Die Regierung reagierte vorerst nur mit dem Versprechen, automatische Sortieranlagen zu erstellen. 1979 will sie dafür fast eine Milliarde Francs ausgeben; das sind zwei Drittel der gesamten Investitionen im Postbereich. Weit größere Summen fließen aber in den Bereich "Télécommunications", das heißt vor allem in den Ausbau des Telephonnetzes. Gerade hier war der Modernisierungsbedarf während der letzten Jahre so groß, daß für den Brief- und Paketverkehr zu wenig Geld übrigblieb.