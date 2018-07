Der Winter war schneereich. So lapidar künden alte Klosterchroniken von der Naturgewalt – und von einer Gesellschaft, die noch genügend Demut hatte, sich in Schicksalsschläge zu fügen Am schneesturmgepeitschten Silvestertage anno domini 1978 wurde eine Wetterlage, die man noch vor zehn, zwanzig Jahren als strengen Winter bezeichnet hätte, flugs für die schwerste Katastrophe des Jahrhunderts ausgegeben.