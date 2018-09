Inhalt Seite 1 — Komik – aber unfreiwillig Seite 2 Auf einer Seite lesen

ARD, Freitag, 5. Januar: „Europa vor der Wahl“

Ist ein Frauenfunk denkbar, für den ein Misogyner verantwortlich zeichnet? Er ist es nicht. Ein Jugendprogramm, geleitet von einem Achtzigjährigen? Unvorstellbar. Eine Sparte Oper, deren Devise lautet: I don’t like music? Zweifellos ein Aberwitz, Eine Sendung über Europa dagegen – die mag getrost das Gegenteil des Erstrebten bewirken. Die kann von einem Anonymus aus verschiedenartigsten Beiträgen mit einer Wurstigkeit und jener Tendenz zu totaler Verwirrung zusammengestoppelt werden, an der gemessen noch das kurioseste Debakel von Brüssel als Musterbeispiel der Organisation erscheint.

Nein, wirrer geht es wirklich nicht. Ein kleiner Rückblick, im Sauseschritt, auf die Epoche der Gründer, Adenauer sprach rheinisch, und Robert Schumann sprach deutsch, und schon schwenkte Ludwig Erhard den Hut, Brandt tauchte am Konferenztisch auf, Walter Scheel zückte den Füllfederhalter, und dann erschien auch bereits Theo M. Loch vom Westdeutschen Rundfunk, ein einsamer Mann vor einem einsam stehenden Glas, von dem jedermann wußte, daß es zur Zierde aufgebaut war und nicht etwa zum Trinken. Und dazu dann die Muster-Europäer aus Castrop-Rauxel mit ihrer supranationalen Gesinnung, der französischen Wurst und dem italienischen Wein! (Das heißt, ganz so europäisch dachten sie nun wieder nicht. Einer zumindest, Bauer Vierhaus, scherte sich einen Deubel um die Gemeinschaft in Brüssel und wurde darob im nachhinein vom Direktor Loch prompt zur Ordnung gerufen: Halbwahrheiten und Vorurteile habe der Landwirt da artikuliert.)

Und so weiter und so fort, immer von Hölzchen auf Stöckchen, von Castrop auf Brüssel und von Schuman auf Brunner, den Kommissar, der den Kumpels unter Tag ein Kolleg über die Frage hielt, warum die Halden bersten und wir trotzdem Kohle von anderswoher importieren ... und siehe, die Bergleute nickten verständig. Der Herr mit dem Dreiteiler hatte die Männer im Schutzanzug überzeugt.

Nichts, wohlgemerkt, gegen den Einfall, europische Problematik am Beispiel einer Kommune zu illustrieren. Nichts auch gegen einen Moderator, der, wäre etwas zu kommentieren gewesen, gewiß Sachdienliches angemerkt hätte. Aber alles gegen ein Konglomerat von Informationen, die nicht nur die Redaktion (gesetzt, es gab eine solche), sondern auch 99 Prozent der Zuschauer verwirren.

Statt Begriffe wie „Grenzausgleich“ oder „Abschlagprämie“ zumindest ansatzweise zu erläutern, zeigte man Bilder von Photographen, Karnevalisten und belegten Brötchen. Statt – und sei’s auf einer einzigen Schautafel! – das Verhältnis von EG-Kommission, Ministerrat und europäischem Parlament zu verdeutlichen und den Zuschauer wissen zu lassen, wer wo seit wann zu welchen Zwecken tätig ist, redete man, als gälte es, die Europamüdigkeit noch zu befördern, im Kreis um unverstandene Probleme herum.

Gottlob, daß es da jedenfalls die Komik gab, die unfreiwillige – sie allein hielt den Betrachter am Apparat: Die Bürger von Castrop-Rauxel, so war zu erfahren, nähmen die Partnerschaft mit dem niederländischen Delft überaus ernst – verfügten sie doch über zwei Karnevalsprinzen, einen deutschen und einen aus Holland.