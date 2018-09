„Kobold“ wurde sie genannt, „Sylphide“ und „Schauspielerin“ – eine „gewaltige Schwätzerin“, die, so Goethe in einem Brief an seine Christiane, „gegen andere sehr unartig“ sein könne. Als „Vorrednerin des Volkes“ hat man die um das Elend der Armen besorgte Frau gefeiert – eine Reformerin, die sich Listen von Ausgebeuteten anlegte, um zu gegebener Stunde (sie sollte, nach dem Debakel von 1848, nie kommen) ihr „j’accuse“ zu sprechen.

Eine Schwärmerin war sie, in ihrem Glauben an die große Allianz zwischen dem König und dem emanzipierten Volk – eine Schwärmerin freilich, die nie den Sinn für Realitäten verlor. Bettine von Arnim, geborene von Brentano, hockte nicht nur, halb Selbstdarstellerin und halb erotisiertes Geschöpf (immer partnerbezogen, immer in fremde Rollen einschlüpfend) zu Füßen von Gott Goethe, der ihren Busen berührte, oder auf einem Schemel vor den Knien des großen Schleiermacher, der ihr ein häusliches Privatkolleg hielt: Sie, die zu unbemittelt war, um August Wilhelm Schlegels öffentliche Vorlesungen anhören zu können, verkaufte in ihrem Berliner Freundeskreis die Butter vom Wiepersdorfschen Gut derer von Arnim, sie zog sieben Kinder auf (unter welchen Mühen, das zeigt der Briefwechsel mit ihrem Mann: die ungeheizten Stuben, das Elend der Schwangerschaften, die ständige Geldnot); sie kämpfte für die Befreiung eines eingekerkerten Revolutionärs, und sie las ihrem Schwager Savigny die Leviten, als der sich, gemeinsam mit den Spitzen der Berliner Universität, dem entlassenen Jacob Grimm gegenüber recht erbärmlich benahm.

Eine. Frau in ihrem Widerspruch: Auf „show“-Effekte versessen, immer ein bißchen unseriös, immer am Rand der Peinlichkeit, und zu gleicher Zeit bescheiden, opferbereit und entschlossen, um anderer willen Frondienst zu leisten. Ein Geschöpf zwischen zwei Welten, das entschlossen war, „alles in Beschlag zu nehmen und jede platte Umgebung zurecht zu gewalttätigen“ – so Bettinens bester Kenner, ihr Bruder und alter ego Clemens Brentano.

Mit großer Kenntnis und Erzählungskraft, einem Sinn für die atmosphärischen Valeurs (Frankfurter Patrizierhäuser, Berliner society, ein Gut in der Mark); mit Hilfe präziser Formulierungen und knapp umrissener „Paradescenen“ (die „Dame“ von Goethe reißt der Dame von Arnim die Brille herunter) hat Ingeborg Drewitz die Biographie der Bettine wie eine victorianische Familiengeschichte erzählt – eine Geschichte, in der es von guten Onkeln, ehrgeizigen Schwägern, früh verstorbenen Kindern und geistreichen Großmüttern wimmelt – und jeder einzelne plastisch gezeichnet. (Einzig die Gründerode bleibt blaß, taucht aus dem Dunkel auf und ist auch schon wieder verschwunden.) Von Maxe Laroche, Bettinens Mutter und Goethes Freundin, über die Varnhagens bis hin zum geduzten Schleiermacher paradiert hier eine große Familie – ganz unter sich: „Zwar war Savignys Berufung an die Berliner Universität noch nicht eingetroffen, wenn Bettine Arnim deshalb auch mehrmals gebeten hatte, bei Humboldt nachzufragen, aber sie war sicher...“

Ein angelsächsischer Roman, angesiedelt im Milieu von Kunst, Gelehrsamkeit und Politik zwischen Restauration und Reform, amüsant und lehrreich zugleich. Ein Roman, der den Leser auf die Bücher und Briefe der Bettine von Arnim und ihres Kreises neugierig macht: Nicht nur der „Briefwechsel mit einem Kinde“ liest sich nach der Lektüre der Monographie Ingeborg Drewitz’ wie eine neue Moritat.

(„Romantik, Revolution, Utopie“; HB 56. Heyne, München, 1978; 332 S., 7,80 DM.)

Walter Jens