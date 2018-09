Inhalt Seite 1 — Von der Dorfkate ins Staatspalais Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Eduard Neumaier

In der Liste großer Politikerinnen dieses Jahrzehnts – Golda Meir, Indira Gandhi, Frau Bandaranaike, Margaret Thatcher – tauchte ein Name bislang nie auf: Elena Ceausescu. Mag sein, daß sie den Wertungsrichtern im Westen als ein Geschöpf des Nepotismus erscheint, den ihr Ehemann, der rumänische Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu, seit längerem betreibt, oder daß sich ihre politische Leistung mit westlichen Begriffen nicht erfassen läßt. Sie erscheint weder als präsumtive Regierungschefin wie die Britin Thatcher, noch symbolisiert sie einen Staat in Bedrängnis, wie die Israelin Meir es tat, und schon gar nicht führt sie sich despotisch auf, wie man es der Inderin Gandhi nachsagt.

Als jetzt der sechzigste Geburtstag von Frau Elena Ceausescu anstand, waren die rumänischen Zeitungen tagelang mit Elogen gefüllt. Sie wurde durch das höchste repräsentative Organ der Kommunistischen Partei und durch die verschiedenen wissenschaftlichen Gruppierungen geehrt. Diese Besonderheit, die Beteiligung der Wissenschaft, läßt die resolute Dame doch aus der Weltstaffel weiblicher Nur-Repräsentationsfiguren herausragen. Der auf Elena und auf ihr „Leben im Dienste des Volkes und Vaterlandes“ gehäufte Ruhm entspricht allerdings der Tonlage, die der Personenkult und der Byzantinismus des persönlichen Regimes Ceausescu hervorgebracht haben. Die Akademie der Sozialistischen Republik Rumänien „fühlt sich geehrt, eine Persönlichkeit von Ihrer Bedeutung, Ihrem Ansehen als Mitglied zu zählen“. Es wimmelt nur so von „hochgeehrt“, „außerordentlich“, „bedeutsam“ und „tiefer Liebe“, – im ritualisierten Kotau wird natürlich „unser heißgeliebter Führer“ Ceausescu mitgeehrt.

Frau Elena Ceausescu, diplomierte Chemikerin, hat einmal von ihrer persönlichen Fähigkeit abgesehen, von jener Haltung ihres Mannes profitiert, die ihn erheblich von den römischen Cäsaren unterscheidet. Haben jene, folgt man dem – unvergleichlichen Sueton, ihre Verwandtschaften, Gespielinnen und Frauen vorzugsweise liquidiert, so. überschüttet Ceausescu die Seinen mit Ämtern und Privilegien: statt Despotismus Nepotismus. Seine Brüder haben es allesamt zu etwas gebracht: Ion ist Vizeminister für Landwirtschaft und Lebensmittel; Ilie ist Generalmajor; Marin führt die Handelsabteilung an der Botschaft in Wien; Florea Ieitartikelt im Parteiblatt Scinteia. Frau Elenas Bruder Gheorghe Petrescu ist Vizepräsident der Gewerkschaften, Eines seiner drei Kinder, der sechsundzwanzigjährige Nicolae, „Nicu“ genannt, stapft in den Spuren des Vaters: Er ist Sekretär der Jungkommunisten, während Tochter Zoe, wie man hört, ein schönes Mädchen, seit einer enttäusche ten Liebe zum Schriftsteller Petru Popescu, der das schöne Leben in Amerika dem Dasein im Ceausescu-Clan vorzog, sehr zurückgezogen lebt. Daß Ministerpräsident Manescu ein Schwager sei, desgleichen der agile Parteidenker Ilie Verdet, und daß der Ideologe Cornel Burtica mit Elena blutsverwandt sei, wird in Bukarest dementiert – doch ohne nachhaltigen Erfolg, denn es paßt zu gut zu der Vorstellung, daß die Sippe der Ceausescus wie rote Bojaren über. Rumänien herrsche.

Doch Elena ist nicht allein dank der Macht ihres Mannes avanciert. Hinzukommen mußten ihre Treue, ihre Beharrlichkeit und ihr Ehrgeiz, nicht zu vergessen ihre beträchtliche Intelligenz. Mit Nicolae verbrachte sie die Kindheit im oltenischen Dorf Scornicesci – als Bauernkinder beide bestrebt und gezwungen, der Armseligkeit zu entrinnen. Und beide waren sich wohl auch wechselseitiger Halt, als sie jung an Jahren in die große Hauptstadt Bukarest zogen – Nicolae, um schon als Elfjähriger bei einem Schuster, Elena, um als Textilarbeiterin ihr Geld zu verdienen. Mit vierzehn und fünfzehn Jahren noch Kinder, stießen sie zur kommunistischen Bewegung. Weiß man von Ceausescu, daß er von 1936 an zweieinhalb Jahre im Gefängnis von Doftana saß, wo er schwer mißhandelt wurde, und von 1940 an weitere vier Jahre im Gefängnis und Konzentrationslager Tirgu Jiu zubrachte, so sagt Elenas Lebenslauf über jene Jahre fast nichts aus.

Bei einer Maifeier im Jahre 1939 – das erwähnten jetzt sogar die offiziellen Jubel-Autoren – wurde Elena von den Arbeitern zur „Königin der Arbeit“ gewählt. Damals war sie gewiß zierlich, sehr hübsch, apart, romanisch-dunkelhaarig – Eigenschaften, die sie auch Jahrzehnte danach nicht leugnen kann. Schmallippig und kämpferisch, eine femme politique mit scharfer Zunge, trat sie bei Kundgebungen der Kommunistischen Partei auf, die entgegen der offiziellen Geschichtsschreibung in dem Land der Analphabeten und der Armen, der fatalistischen Bauern und der faulen Bojaren nur eine winzige radikale Minderheit ausmachte, ohne Aussicht, aus eigener Kraft jemals an die Macht zu gelangen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg heirateten Nicolae Ceausescu und Elena Petrescu. Im gleichen Rhythmus, mit dem sie in der Partei aufstieg, hat Elena nun an sich gearbeitet, – wobei es sicherlich keine phantastische Vermutung ist, daß die Karriere des Ehemannes auch die der Ehefrau erheblich förderte. Sie hat sich, wie es lapidar heißt, „qualifiziert“ und schloß Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre ihr Studium mit dem Diplom eines Chemie-Ingenieurs, und dem Doktorgrad ab.