Von Claus Voland

Ein kürzeres Studium, einen rascheren Wechsel in den Beruf und vielfältigere Studienangebote: das schlägt der Wissenschaftsrat in seinen neuesten „Empfehlungen zur Differenzierung des Studienangebots“ vor. Hinter dem harmlosen Titel im Amtsdeutsch verbirgt sich eine Umwälzung des Studiums und in der Folge eine Veränderung der Organisation und Planung des Studienbetriebs an den deutschen Hochschulen. Der Wissenschaftsrat hat in seinem Bericht, den er in dieser Woche dem Bundespräsidenten übergibt, auf 196 Seiten penibel und detailliert aufgeschrieben, was sich am Studium in Zukunft ändern müßte, damit Jung-Akademiker bessere Chancen haben, einen Arbeitsplatz zu finden, und die Hochschulen die wachsende Zahl von Studenten verkraften können.

Mit einer Art Doppelstrategie hofft der Wissenschaftsrat den Hochschulen „die Fähigkeit zur Erfüllung ihrer hergebrachten Aufgaben in Forschung und Lehre“ zu erhalten und die Studenten „für die Ausübung von Funktionen, die bisher eine akademische Ausbildung nicht voraussetzen“ vorzubereiten. Um das zu erreichen, soll das Studium in Stufen neu organisiert werden:

ein zweijähriges Grundstudium für alle,

danach eine obligatorische Zwischenprüfung,

nach bestandener Prüfung Entscheidung über ein Kurzstudium (sechs Semester) oder ein Langstudium (acht Semester),

Ergänzungs- oder Aufbaustudium, meist zur weiteren wissenschaftlichen Qualifizierung;

ein Bausteinsystem, mit dem ein Studium durch das Einbeziehen von Teilgebieten aus anderen Fächern erweitert wird (zum Beispiel: Denkmalspflege und Architekturgeschichte aus der Kunstgeschichte; Personalwesen, Buchhaltung, EDV aus den Wirtschaftswissenschaften; Baurecht, Wirtschaftsrecht aus den Rechtswissenschaften).

Das Umsteigen vom Kurz- in das Langstudium soll möglich sein, zum Teil mit zusätzlichen Prüfungen und Kursen. Die Zwischenprüfung nach dem Grundstudium ist der Drehpunkt der neuen Studienstruktur. Danach soll sich der Student mit Hilfe einer vorgeschriebenen Berufsberatung entscheiden, ob er ein drei- oder vierjähriges Studium absolviert. Wer die Zwischenprüfung nicht besteht, sollte nach Meinung des Wissenschaftsrates die Hochschule mit einem Zeugnis verlassen. Die Prüfung nach vier Semestern könnte auch den Numerus clausus aufheben, zumindest stark einschränken. Es gäbe dann zu Beginn des Studiums keine Zulassungsbeschränkungen mehr, sondern die Auswahl fände erst in der Zwischenprüfung statt. Dazu der Wissenschaftsrat: „Die Zwischenprüfung bietet eine bessere Grundlage für die Verteilung auf einzelne Studiengänge als das Reifezeugnis.“ Offen bleibt, welche Arbeitsmarktchancen die Studenten haben, die nach vier Semestern die Hochschulen verlassen müssen.

Das sechssemestrige Studium soll nicht einfach ein verkürztes achtsemestriges, sondern ein eigenständiges Studium mit wissenschaftlichem Anspruch und neuer Qualifikation sein. Es wird im allgemeinen mit dem Diplom abgeschlossen. Der Wissenschaftsrat wendet sich sehr entschieden gegen das Argument, einem „nur“ sechssemestrigenStudium mangele es an „Wissenschaftlichkeit“ und erst im achten bis zehnten Semester bilde sich die „wissenschaftliche Persönlichkeit“ heraus. Vielmehr ist der Rat überzeugt, „daß jedes gut angelegte Studium nicht nur durch die vorhandenen Kenntnisse, sondern auch durch die im Studium erarbeiteten methodischen Fähigkeiten vielseitig qualifiziert“. Als Irrtum kennzeichnet der Wissenschaftsrat die Meinung, daß „ein längeres Studium als solches bessere Chancen eröffnet“. Vielmehr sind die Ratsmitglieder der Ansicht: „Die Bereitschaft, bereits nach dem ersten Studienabschluß in die Praxis zu gehen, kann das besondere Interesse an einem möglichst frühen Berufseintritt und an praktischen Tätigkeiten zum Ausdruck bringen – Qualitäten, die am Arbeitsmarkt geschätzt, gesucht und honoriert werden.“ Was hier als Gewißheit formuliert wird, ist jedoch nur eine Hoffnung. Noch immer wird auf dem Arbeitsmarkt ein volles wissenschaftliches Studium höher honoriert als ein Kurzstudium. Die Arbeitgeber wünschen zwar kürzere Studienzeiten und einen früheren Berufseintritt, aber nicht auf der Grundlage von Kurzstudiengängen.

Der schwache Punkt der Empfehlungen des Wissenschaftsrates ist denn auch der Übergang von der Hochschule auf den Arbeitsmarkt. Wenn Absolventen von sechssemestrigen Studiengängen nur geringe Chancen haben, gute Anfangspositionen im Beruf zu erhalten, dann werden viele das längere Studium wählen, selbst wenn auch danach der Einstieg in den Beruf schwierig sein sollte. Langfristig, so die Rechnung, zahlt sich die längere Ausbildung an der Hochschule schließlich im Beruf aus. Der Wissenschaftsrat weiß, daß hier die Bruchstelle seines Konzeptes liegt. Er macht eine andere Rechnung auf: Jung-Akademiker werden in Zukunft auch mittlere Positionen übernehmen müssen, „unterhalb der bisher für sie üblichen Funktions- und Einkommensebene“. Das bedeutet: Der Hochschulabsolvent wird in Zukunft auch in Berufe drängen, für die heute keine akademische Ausbildung gefordert wird. Der Wissenschaftsrat hat das an sechs Beispielen dargestellt. Er hat seine Vorstellungen sehr genau für die Fächer Englische Philologie, Romanistik, Germanistik, Geschichte, Wirtschaftswissenschaften und für die Studiengänge der pädagogischen Hochschulen niedergeschrieben.