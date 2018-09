Inhalt Seite 1 — Marx oder Mullahs Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marion Gräfin Dönhoff

Bisher galt für die Dritte Welt die Devise: „Durch wirtschaftliche Entwicklung zur politischen Stabilität“. Das, was heute im Iran geschieht, scheint diesen Glauben zur Häresie werden zu lassen. Denn auf den drei Gebieten, auf denen nach Meinung aller Fachleute in einem Entwicklungsland die ersten Veränderungen erfolgen müssen – Landreform, Schulreform, Sozialreform –, hat niemand so viel getan wie der Schah.

Erstens: im Iran sind heute über 80 Prozent derjenigen, die das Land beliebeten, auch dessen allerdings armselige Eigentümer Zweitens: Nirgends sind so viele Schulen gebaut worden wie im Iran. Seit Jahren sind ferner Tausende von iranischen Studenten zur Ausbildung im Ausland, zur Zeit sind es allein in Amerika etwa 30 000. Über 20 000 in Deutschland fertig ausgebildete Ingenieure, Techniker, Ärzte, Beamte arbeiten seit langem im Iran. Drittens ist dort eine Mittelklasse entstanden, die nach kompetenter Schätzung heute etwa ein Viertel der gesamten Bevölkerung umfaßt – ebenfalls ein Phänomen, das es in keinem anderen Entwicklungsland gibt.

Warum, dessen ungeachtet, der Aufruhr? Das Experiment des Schah bestand darin, daß er versucht hat, mit mittelalterlich patriarchalischen Herrschaftsstrukturen einen modernen Industriestaat zu errichten. Er hat riesige Anstrengungen unternommen, um die Ökonomische Entwicklung voranzutreiben, das wirtschaftliche Wachstum zu steigern, modernste Technologien einzuführen – aber politisch hat er keinen Fortschritt zugelassen.

Er wollte von seiner absoluten Macht nichts abgeben; vielleicht nicht einmal aus Herrschsucht, sondern weil er überzeugt war, daß nur er den Aufbau steuern könne, denn andernfalls, so meinte er, würden die vielen rivalisierenden Kräfte übereinander herfallen und alles zum Stillstand bringen. Er stützte sein Regime auf die Armee, die er darum mit großen Privilegien ausstattete und mit modernsten Waffen.

Verteidigt hat er sein Regime mit Hilfe der Geheimpolizei, bei der mittelalterliche und modernste Formen der Folter an der Tagesordnung waren. So geriet der Schah zwischen die Mühlsteine seines autoritären Anspruchs als absoluter Monarch und der wachsenden Schicht einer aufgeklärten Mittelklasse, die nach Bürgerrechten und politischer Teilhabe strebt.

Als ich vor drei Jahren aus dem Iran zurück-. kam, stellte ich an dieser Stelle die Frage: „Sägt der Schah nicht eigenhändig den Ast ab, auf dem er sitzt?“ und fügte hinzu: „Mir selber ging es so, daß ich am Montag, Mittwoch und Freitag dachte: Was für phantastische Möglichkeiten dieses Land doch hat – am Dienstag, Donnerstag und Sonnabend dagegen schien mir, daß die eingebaute Zeitbombe schon tickt und die Explosion ganz unvermeidbar sei.“