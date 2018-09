Inhalt Seite 1 — Das allzu große Gedächtnis Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn Politiker sich zur Kunst äußern, können sie immer damit rechnen, daß das direkt umgekehrte Folgen hat. Der häufigste Fall: Sie haben etwas Negatives anzumerken, wollen sich als Bremsklötze profilieren. Der Erfolg ist, daß sie dadurch alle die Bürger in Harnisch bringen, die, nicht ganz zu Unrecht, meinen, daß ein negatives Verdikt der Bürokraten bereits ein Gütesiegel für die Kunst sei. Das ist eine Automatik, die sich über die Jahre hinweg so ungut perfekt eingespielt hat, daß in fast jedem Fall, wo Kunst und Staat einander begegnen (und das ist in dem Moment, wo Kunst öffentlich wird, automatisch so), der Spielverlauf bekannt ist. Wie langweilig. Dem Künstler allerdings kann ein bißchen Abkanzeln von oben nur guttun – er wird desto mehr von unten gestützt.

Jean Ipousteguy, 1920 geboren, Franzose, ist ein Künstler, der einen guten Namen hat; sein mächtiger, männlicher „Homme“, den Phasenverlauf und die Bewegung des Gehens durch ein drittes Bein in die Statik einer Skulptur mit einbeziehend, stand 1964 auf der documenta III. Im Jahr 1968 erhielt er den Kunstpreis der Stadt Darmstadt, Bernd Krimmel veranstaltete aus diesem Anlaß eine schöne Ausstellung. Im Jahre 1970 gab es in der Berliner Nationalgalerie eine Retrospektive zu sehen, 1973/74 war Ipousteguy Gast des DAAD-Künstlerprogramms, und Werner Haftmann, der damalige Direktor der Nationalgalerie, schrieb aus Anlaß einer weiteren Ausstellung, in der die Zeichnungen der „Suite Prussienne“ gezeigt wurden, daß er den Franzosen „für den bedeutendsten unter den zeitgenössischen Bildhauern“ halte.

Klingt das nach einem Anlaß für eine Kontroverse? Wohl kaum. Aber dann haben einige Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses Ende vergangenen Jahres das Wunder fertiggebracht, um Ipousteguy einen Streit zu entfachen, der sich zum mittleren Skandal auswuchs. Sie wollten die Entscheidung einer vom Bausenator eingesetzten Jury, die einen Kunst-am-Bau-Auftrag für das fast vollendete Internationale Congress-Centrum mehrheitlich Ipousteguy zugesprochen hatte, nicht akzeptieren. Der Künstler war verstimmt und die Presse empört (zu Recht), der Bausenator mußte einen Ausflug ins Pariser Atelier machen, spürte nun die „Ausstrahlung und Faszination“ von Ipousteguys Arbeit, und nun wird also „Ecbatana“ doch das ICC zieren.

Es handelt sich dabei um die monumentalisierte Fassung einer Skulptur, die bereits vor vierzehn Jahren entstanden ist. Diese Skulptur ist jetzt im originalen Zimmerformat zu. sehen in der großen Ausstellung, die Dieter Ruckhaberle in der Berliner Kunsthalle eingerichtet hat. Mit rund 250 Plastiken, Objekten, Bildern, Zeichnungen und Druckgraphiken ist sie umfassender, als alle vorangegangenen es waren. Und nun stehen also auch die Berliner, die so ohne weiteres wohl kaum zu einer Ipousteguy-Ausstellung gekommen wären, um „Ecbatana“ herum und betrachten, was ihnen fast entgangen wäre.

Tant de bruit pour une Omelette“ könnte man sagen, aber „Ecbatana“ und Ipousteguy-Skulpturen überhaupt sind nicht schwerelos wie ein Eierkuchen, sondern nach Material und Idee schwergewichtige Monumente. Ecbatana war eine persische Stadt, die von Alexander dem Großen erobert wurde, aber nicht im Krieg, sondern in einem Akt wechselseitiger Anverwandlung, in dem der Eroberer erobert wurde. Ipousteguys langgestreckte, zweiteilige Bronzeskulptur zeigt Alexander vor Ecbatana. Eine männliche Figur, auf einem Bein kniend, weist mit einer zugleich beschwörenden und zugreifenden Geste auf ein aus unregelmäßig geformten Platten getürmtes und geschichtetes Gebilde. Der Kopf des Mannes ist zerlegt in Schichten diagonaler Schalen, geistige Energie wird hier sichtbar gemacht durch Fixierung der Phasen ihrer Vibration. „Ecbatana“ ist eine ansehnliche Skulptur, gemacht von einem Künstler mit nicht irritierten Gestaltungskraft. „Ich wollte“, schreibt Ipousteguy dazu, „daß das Dynamische des Menschen sich dem Statuarischen der Gebäude entgegensetzt“. Ipousteguy hat auch viele schwere Wörter zur Hand.

„Ecbatana“ ist eine für Ipousteguy typische Skulptur und ist dennoch nicht unbedingt auf den ersten Blick als eine Skulptur von Ipousteguy zu erkennen. Das Zusammen oder Gegeneinander von Mensch und Architektur, das Zitieren von Geschichte und Mythologie ist sehr charakteristisch für Ipousteguys erzählerisch angelegtes Werk („Discours sous Mistra“ heißt eine andere monumentale, wiederum in Form einer Landschaftsskulptur ausgebreitete Arbeit). „Ich bin ein Bildhauer, der ein großes Gedächtnis hat“, schreibt Ipousteguy. Dieses Gedächtnis wird aber problematisch, wenn Ipousteguy nicht nur Mythologie und Geschichte aufgreift, sondern auch Kunstgeschichte wieder zu beleben sucht. Und das ist auch die Stelle, wo seine Arbeiten über die Stilbrüche hinweg nicht mehr erkennbar sind, wo sie ihre Eigenart verlieren bis hin zu dem Punkt, wo man sich fragen kann, was denn überhaupt seine Eigenart sei: abstrakt, surreal, barock? Die der Werkchronologie nach jüngste Skulptur der Berliner Ausstellung, „Val de Grâce“ (1977), zeigt einen männlichen Akt mit verbundenem Kopf und geschlossenen Augen, der vorn aufgefangen wird von zwei ihn stützenden Armen und hinten herabgezogen wird von einem mit ihm verwachsenen Torso. Ein Krieger- oder Friedhofsdenkmal (so muß man vermuten, denn der sonst so redselige Katalog gibt da leider keine Auskunft), dessen großer symbolischer Anspruch stilistisch bei der Erinnerung an den großen Michelangelo beginnt und aufhört.

„Val de Grâce“, Tod und Bronze: mit beiden hantiert Ipousteguy schrecklich souverän. Der Kontrast zwischen den anonymen, totemartigen Köpfen, die auf einem altarartigen Tisch stehen („Roger et le peuple des morts“, 1970) und der präzise realistisch geschilderten Agonie („La mort de l’Evèque Newman“, 1976) belegt den versierten Handwerker ebenso wie den epigonalen Eklektiker. Und dieser vermag Bronze auch so zu behandeln, daß sie einmal stumpf und brüchig wirkt wie ein verwitterter Stein („Ecbatana“), ein andermal den matt polierten Glanz einer barocken Skulptur hat („Val de Grace“), als dritte Variante blank poliert wie ein vergoldeter Wasserhahn im Badezimmer von Konsul Weyer blinkt („La naissance“, 1968).