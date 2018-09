Die kleinen Kinder jammerten ob des Ungewohnten beim Ausziehen, doch wenn die Mütter gut zuredeten, oder die vom Sonderkommando, beruhigten sie sich und gingen spielend, sich neckend, ein Spielzeug im Arm, in die Gaskammern. Ich habe auch beobachtet, daß Frauen, die ahnten oder wußten, was ihnen bevorstand, mit der Todesangst in den Augen die Kraft noch aufbrachten, mit ihren Kindern zu scherzen... Ab und zu kam es auch vor, daß Frauen während des Ausziehens plötzlich markerschütternd losschrien, sich die Haare ausrissen und sich wie wahnsinnig gebärdeten. Schnell wurden sie herausgeführt und hinter dem Haus mit dem Kleinkalibergewehr durch Genickschuß getötet... Ich erlebte auch, daß eine Frau ihre Kinder beim Zumachen aus der Gaskammer herausschieben wollte und weinend rief: ‚Laßt doch wenigstens meine lieben Kinder am Leben.‘“

Sind Szenen, wie sie Rudolf Höss, der Kommandant von Auschwitz, in seinen Aufzeichnungen beschreibt, auf dem Bildschirm darstellbar? Kann die Wahrheit – diese Wahrheit! – nachgespielt werden? Die Todesangst, die Menschen ihre Hände in Beton krallen ließ: Wäre es möglich, sie für einen Film zu stellen? Das Herausziehen der Toten aus den Kammern, das Zerschlagen der Gebisse, das Hinschleppen der Leichen bis zu den Gruben und vor die Ofen, das Herumstochern in den brennenden Leichenbergen – all das, was damals geschehen und von einem Rudolf Höss mit der Akribie eines Buchhalters registriert worden ist: Ließe sich so etwas in Technicolor übertragen, mit Hilfe von Schminke, Pappe und Leim und Statisten, die eine Tagesgage erhalten?

Die Fragen, denke ich, beantworten sich von selbst: Es gibt Wahrheiten, die nicht nur erzählt, im Bild dokumentiert und durch Steine, Pritschen oder Stacheldrahtmaschen zu vergegenwärtigen sind.

Die Hölle Dantes, die Ketzerverbrennungen – „im siebenten Brand elf Kinder“, wie es in den zeitgenössischen Chroniken heißt, und die „Endlösung“ (selbst ein Rudolf Höss setzt das Wort in Anführungszeichen)..., die sind nicht verfilmbar, nicht in der Form von Spiel-Handlungen zu reproduzieren und nach der Art einer privaten Chronik in Szene zu setzen.

Das hieße also: Verzicht auf individualisierende Nachzeichnung eines Millionenmords? Verzicht, Zahlen in Menschen- und Skelettberge, in viele Erschlagene, zu Tode geprügelte, vergaste einzelne zurückzuverwandeln – in Namensträger, Jahrgangsangehörige, Paßinhaber und Familienmitglieder? Nein, von solchem Verzicht ist nicht die Rede: Eine Vielzahl von Beispielen verdeutlicht, daß einer, der sein Handwerk versteht (man denke an Peter Weiss und das Auschwitz-Oratorium „Die Ermittlung“), dank einer individuellen, das Allgemeine, Exemplarische verdeutlichenden Darstellung, Dokumente zum Sprechen bringen kann.

Fiktion als Propädeutik. Das szenische Spiel: ein Appell an den Betrachter, sich seiner Phantasie zu bedienen und von einem Einzelschicksal oder dem Ergehen einer überschaubaren Gruppe aus, das Identifikation ermöglicht („Wäre ich Jude gewesen“ ... „hätte man mich zur SS eingezogen“ ...), das in Frage stehende Problem zur eigenen Sache zu machen. Familiäre und private Aufbereitung eines Kollektiv-Vorgangs: das einzig geeignete Mittel, um das Abstrakte und Unfaßliche zu veranschaulichen.

Darum lautet die Frage nicht: Hat Holocaust die Wahrheit gezeigt – das wäre unmöglich –, sondern: Wurde mit Hilfe des Films jene Sperre durchbrochen, die eine aneignende und subjektbezogene Erfassung der Dokumente bisher verhinderte? Brachte das Scheinhafte eines Spektakels, das in Aussagen, Chroniken, Briefen höchst indirekt abgebildete Sein dazu, an Realität zu gewinnen? Das Melodram als Einstiegsmöglichkeit für Millionen Lebende, denen Millionen Ermordete aus dem Blick geraten waren? Vater und Mutter Weiss, Großvater und Söhne in der Funktion von „Schleppern“, die den Betrachter überreden, einen tabuisierten Raum zu betreten: