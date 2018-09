Veba-BP-Ruhrgas-Ruhrkohle: In der Bundesrepublik formiert sich ein gewaltiges Energiekartell.

Die Energiepolitiker der Bundesrepublik haben seit je zwei Seelen in ihrer Brust. Wettbewerb und Sicherung der Energieversorgung schließen einander nicht gerade aus, aber sie können zuweilen ganz schön kollidieren. Schon bei der Verkündung des Kartellgesetzes wurden die Versorgungsunternehmen vom Kartellverbot ausgenommen. Mit Demarkationsverträgen und Gebietsschutz haben sich Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke wunderhübsche Monopole gesichert.

Als dann die Kohlekrise an der Ruhr begann, waren marktwirtschaftliche Bekenntnisse so wenig gefragt wie in der Landwirtschaft. Und der Schock der Ölkrise im Winter 1973/74 brachte die schmerzliche Erkenntnis, daß die nationalen Energiekonzerne sich nicht annähernd mit den großen Ölmultis messen konnten.

So kam es, daß die Fusion Veba/Gelsenberg, die vom Kartellamt wegen erheblicher wettbewerbspolitischer Bedenken nicht genehmigt worden war, die höheren Weihen einer Ministererlaubnis erhielt. Man wolle, so hieß es in Bonn, einen nationalen Energiekonzern haben, der wenigstens annähernd ein Gegengewicht zu den internationalen Mineralölkonzernen sein könnte. Mit dieser Fusion kam auch eine 25prozentige Beteiligung an der Ruhrgas zur Veba. Nun soll Gelsenberg mit seiner Ruhrgas-Beteiligung an die Deutsche BP gehen. Das Konzept mit dem großen nationalen Konzern ist anscheinend überholt.

Auch diesmal hatte das Kartellamt Bedenken. Wenn der Ölmulti seine Hand auf Europas größten Gaskonzern lege, könne dies nicht ohne Folgen für den Wettbewerb zwischen den verschiedenen Energiearten bleiben, zumal auch Esso und Shell über die Gewerkschaft Brigitta Anteile an der Ruhrgas haben. Auch hier war der Wirtschaftsminister anderer Meinung. Alle Beteiligten rechneten damit, daß er eine Ausnahmegenehmigung für den Veba-BP-Vertrag erteilen werde. Doch da begingen die BP-Manager einen taktischen Fehler: Sie legten dem Ministerium als Entscheidungshilfe einen sogenannten "letter of intern" vor, eine Absichtserklärung, bei der sich BP und die Ruhrkohle auf eine weitgehende Zusammenarbeit geeinigt hatten.

Die Ruhrkohle ist aber nun direkt und indirekt ebenfalls bei der Ruhrgas engagiert. Plötzlich tauchte die Furcht auf, daß nach Genehmigung der Veba-BP-Transaktion die Ruhrgas gemeinsam von BP und Ruhrkohle dominiert und in ihren Marktstrategien behindert würde. Das Kartellamt sah in dem bis dahin unbekannt gebliebenen "letter of intern" einen kartellrechtlich relevanten Zusammenschluß und zitierte die BP-Manager nach Berlin. Auch die Brüsseler EG-Kommission beschäftigt sich jetzt mit dem Fall.

Nun ist der große Kuhhandel im Gange. Bonn droht mit einem Vorkaufsrecht, das die Ruhrkohle bei jenen Ruhrgasanteilen habe, die an die BP gehen sollen. BP pokert mit dem "letter", nimmt einiges zurück und meint dann wieder, es gehe ja nur um energiepolitisch erwünschte Kooperationen etwa bei der Forschung und der Kohleversorgung. Die EG-Kommission weiß noch nicht, was sie für gut oder böse halten soll.

Wie es weitergeht, darüber gibt es nur Vermutungen: Brüssel könnte die Ruhrkohle-BP-Kooperation mit Auflagen genehmigen; das Wirtschaftsministerium würde dann, unter Berücksichtigung eventueller EG-Bedenken, möglicherweise sowohl die Veba-BP-Transaktion als auch die Zusammenarbeit BP-Ruhrkohle ministeriell absegnen. Das Ergebnis wäre ein Kohle-Öl-Gas-Verbund, in dem viel von Sicherheit der Energieversorgung und wenig vom Wettbewerb die Rede sein wird. Joachim Nawrocki