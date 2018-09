Von Ulrich Schmidt

Flacher Sportwagen, knalliger Skidreß, schickes Mädchen zur Seite – eigentlich paßt er besser nach St. Moritz. Aus München kommt er und läßt im Gespräch alpine Pistenpraxis durchblicken. Sein Konzern hat ihn nach Bremen versetzt. Nun will er auf zwei Tage rasch mal sehen, was der Harz ihm bieten kann.

Die Abfahrten seien nicht schlecht, sagt er, nachdem er sich drei Stunden lang an den Hängen des Wurmbergs (972 Meter) über Braunlage getummelt hat. „Aber sonst ist hier halt a bisserl wenig los. Wissen S’, mir fehlt hier das Ambiente, wie man so sagt, das Flair.“ Auch einer, der „Flair“ falsch gebraucht. Aber so sagt er unbewußt das Richtige: Ihm fehlt das Gespür. Und zwar für das Harzerische.

Da paßt das nicht mehr ganz junge Ehepaar aus Kiel schon besser her. Die beiden kommen mit geschulterten Schlittschuhen aus der Eishalle auf dem Glockenberg in Altenau und freuen sich auf Selbstgebrutzeltes im Hochhausappartement des benachbarten Ferienparks. „So schön wie dieses Jahr im dicken Schnee haben wir den Harz noch nie erlebt. Und die Ruhe! Die paar Skilangläufer stören uns nicht.“

Die Kieler sind ohne Skier angereist, vormittags ziehen sie in der Halle ihre Runden, nachmittags wandern sie, vorzugsweise entlang des Dammgrabens. Er ist ein Stück Harzgeschichte. Im 18. Jahrhundert begannen die Bergleute, das von den Bergen fließende Wasser zu sammeln und die Wasserkraft für den Betrieb der Erzgruben zu nutzen. (So entstanden Europas erste Talsperren.) Um den Bruchberg bei Altenau zogen sie einen Ringgraben, der bis heute das tropfende Moorwasser sammelt. Der nebenher führende Wanderweg ist 50 Kilometer lang und gilt, weil er immer genau waagerecht verläuft, als „die längste Kurpromenade des Harzes“.

Allen Wanderfreuden zum Trotz: Skiläufer sind hier keine Verfemten. Schließlich hat der Harzer Wintersport seine eigene Geschichte. 1883 baute ein Braunlager Stellmacher die ersten Skier in Mitteleuropa, und noch niemand hat den Harzern die Behauptung widerlegt, daß sie schon viel länger Ski laufen als die Bayern, die Schweizer und die Österreicher.

Ebenfalls im Harz beheimatet ist ein noch viel älterer Volkssport: das Rodeln. Weil es nur einen kleinen Schlitten und sonst keinerlei Aufwand erfordert, paßt es genau in die Armutstradition dieser Landschaft. Die fünfzehn Rodelbahnen im Harz sind in diesen Wochen fest in der Hand der heimischen Dorfjugend und der Schulklassen, die aus dem Norden oder dem Rheinland per Bus anreisten.