Inhalt Seite 1 — Wenn das weiße Pferd langsam über die Bühne geht Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Die Proben sind in der "Lichtburg", einem umgebauten Kino; geräumiger Saal mit altmodischen Lampen, vqr der Leinwand ein schmaler Bühnensteg, davor eine Reihe Stühle, in der Ecke das Klavier, der Boden ist mit einem Tanzteppich ausgelegt (Das Bühnenbild wird später eine ähnliche Raumstruktur haben ) Es sind zwanzig Tänzer, neun Frauen in rosa Probenkleidern, elf Männer in Anzügen. Da die meisten Ausländer sind (sie kommen aus zwölf Nationen), wird viel Englisch gesprochen. Dritte Probenwoche für ein Stüelc, das es noch nicht gibt. Statt dessen gibt es Themen: "Zärtlichkeit", Sehnsucht", "ich zeige mich, stelle mich vor", "ich verstelle mich". Und es gibt Musik, eine Unzahl von Tonbändern mit Tangos aus den Fünfziger Jahren, Rudi Schuricke, Musik aus Chaplin- und Fellinifilmen, den Dritten Mann und ein bißchen Klassik (Sibelius), Es gibt kein Stück, also ist alles möglich. Das macht die Entscheidung nicht einfacher, eher schwieriger. Pina Bausch hat sich nie von einem Stück beschränken lassen, ob es nun "Blaubart" hieß, Die sieben Todsünden" oder "Macbeth" — immer machte sie etwas Eigenes daraus, das sich von der Vorlage weit entfernte und trotzdem oder deshalb viel mit ihr zu tun hatte. Hier nun muß alles aus der Phantasie kommen, ohne die provozierendeaber auch hilfreiche Reibung an einer Fabel und ihren Figuren.

Die Proben verlaufen locker und diszipliniert. Erst eine Stunde klassisches Training, dann die Arbeit am Stück, das Sammeln des Materials. Pina schlägt Übungen vor, gibt Improvisationsthemen an. Was sie sagt, wird gemacht, ohne nachzufragen. Die Balletthierarchie, sicher die intakteste unseres Theatersystems, funktioniert ohne Knacks. Mich befremdet das zunächst, dann wird mir klar, daß das hier nichts mit Autoritätsgläubigkeit zu tun hj ,t, sondern mitGruppengefühl: der Vorschuß an Vertrauen ist sehr groß, von beiden Seiten.

In den ersten Tagen habe ich Schwierigkeiten, mich in den Probenablauf hineinzufinden, der ganz anders ist, als ich ihn vom Schauspiel her kenne. Keine Analysen, keine Interpretationen, nichts vom intellektuellen DiskursGeschwätz des Sprechtheaters — statt dessen Assoziationen, Stimmungen, viel Atmosphärisches. Kommuniziert wird nicht so sehr über die Sprache, sondern über Gestik und Bewegung. Zwischen Pina Bausch und den Tänzern gibt es ein Vokabular aus Blikken und Satzfetzen, das für Uneingeweihte nicht auf Anhieb zu entschlüsseln ist.

Für mich hat diese Arbeitsweise mehr von Kollektivarbeit als das meiste, das sich nach außen so nennt. Der wechselseitige Austausch, die Inspiration aneinander, der Spaß am Spiel und an der eigenen Spontaneität erinnern mich an die Proben, die ich beim Theätre du Soleil gesehen habe, und ich denke, es ist kein Zufall, daß die Leiter beider Gruppen, Ariane Mnouchkine und Pina Bausch, Frauen sind.

"Laßt uns doch mal was mit unseren Komplexen machen", sagt Pina Bausch "Wir haben ja alle Komplexe, also wollen wir die mal vorführen. Jeder zeigt, was ihm an seinem Körper nicht gefällt Dazu legt sie schmetternde Zirkusmusik auf. Die Tänzer gehen quer durch den Raum, bleiben in der Mitte stehen, verstecken ein Doppelkinn oder zu breite Hüften, die Nase oder den Busen, die Großen machen sich klein, die Kleinen groß. Mit der eingefrorenen Geste gehen sie ab, kommen beim nächsten Durchgang genauso wieder und zeigen dazu einen weiteren "Komplex". So geht es viermal, bis sie schließlich kaum noch laufen können vor all den Verrenkungen, die sie machen müssen, um zu große Füße, zu wenig Haare, vermeintliche O Beine oder einen zu kleinen Mund zu vertuschen.

Interessant und mehr als nur ein privater Spaß: was die einzelnen an sich für häßlich halten, ist prompt das, was andere gerade schön finden. Auffallend ist, daß die Frauen bei dieser Übung viel gelassener und ehrlicher sind als die Männer, deshalb auch "besser" (In der Aufführung laufen "Die Komplexe" wie eine Zirkusnummer ab, die Musik laut und schmissig, dazu Luis P. Layag mit Kommentaren auf Philippinisch ) aus, einer nach dem anderen kommen sie von den Stühlen an der Rückwand durch den Raum bis zum Regietisch, um sich wie vor einer Jury zu präsentieren. Sie zeigen sich von vorn, von hinten, zeigen ihre Stirn und ihre Zähne, ihr Körperprofil, die Hände und die Fußsohle. Die Ernsthaftigkeit und Konzentration, mit der sie das tun, zu einer langsamen, kitschig schönen Musik, gibt dieser Selbstvorführung etwas Trauriges. Assoziationen: Vorsprechen, vortanzen, sich darbieten, ausgeliefert sein auf der Bühne und im Leben, Sklavenschau, Prostituierte, seine Haut zu Markte tragen. Vivienne und Gary als Paar, das sich gegenseitig den nackten Körper zeigt. Sie sitzen weit voneinander entfernt und ziehen sich aus, umständlich, schüchtern, lachen sich an dabei und schämen sich trotzdem. Es ist eine sehr zärtliche Szene, rührend: wie zwei Kinder, die neugierig sind und Angst voreinander haben.

Audi die Komplex Parade "ist eine "Form des Sich £eigens. Oder, eine t Übung, die später weg1 fällt, Teile von sicH zeigen: äaVSchüfterblatt, den kleinen Finger, den Bauchnabel. Auch das: Paare, die an der Rampe einen Kursus im Wehtun geben, mit dem routinierten Gebaren eines Värietezauberers vorführen, wie man dem Partner am besten ins Auge sticht oder ihm das Ohr umdreht. Cool gelangweilte Demonstrationsgestik zu schmelzender Musik. Der Herr bietet den Arm, die Dame hakt sich ein, und sie gehen zurück zu ihren Plätzen, lauter elegante, höfliche Ehepaare, vom Beifall des Ensembles begleitet. Diese Übung heißt "aggressive Zärtlichkeiten", eine andere "Museum". Da stehen alle herum wie auf einer Party, bis jemand umfällt, kotzt, gegen die Wand springt und die anderen ihm zusehen, indifferent oder interessiert, als wars ein Kunstwerk, nicht ein Mensch.