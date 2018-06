Der Bandido Hambo Lama Jambal-Dorgi Gombojew, 80jähriges Oberhaupt der Buddhisten in der UdSSR, in einem bunten Tempel an der mongolischen Grenze residierend, klagte bitterlich: „Die heroischen Vietnamesen, von denen die meisten zu unserer buddhistischen Religion gehören, die Frieden und Eintracht zwischen Nachbarn predigt, haben niemanden bedroht Auch der Moskauer Patriarch Pimen beschwor den Frieden.