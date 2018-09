Inhalt Seite 1 — Konsul unter Kontrolle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ali Akbar Shabazi pocht auf iranisches Recht und auf internationale Gepflogenheit: „Ich bin in Hamburg Generalkonsul, so lange, bis ich abberufen werde.“ Doch davon wollen die Revolutionäre nichts wissen: „Herr Shabazi ist abgesetzt. Von uns. Der wahre Vertreter des persischen Volkes wird von der neuen Regierung in Teheran ernannt“, bestimmt Touraj Pashai kurz und bündig. Er ist einer der Führer des revolutionären Komitees, das seit Montag vergangener Woche das Generalkonsulat in Hamburgs vornehmem Stadtteil Harvestehude besetzt.

Pashai nimmt es sehr genau mit seiner Rolle als Statthalter der Revolution. Bevor die blaue Unterschriftenmappe auf den Schreibtisch des Konsuls gelangt, prüft er zusammen mit anderen Komiteeleuten die Dokumente, gibt sie dann zum Signieren frei. Kein Telephonat, kein Brief geht aus dem Haus, ohne von den Revolutionären mitgehört oder gegengelesen zu werden. Die Kontrolle ist perfekt: Im Empfang, an der Telephonzentrale,in den Räumen der Konsulatsbeamtenund vor dem Schreibtisch des Generalkonsuls halten die Revolutionäre die Stellung, „um für das iranische Volk das Inventar zu bewahren“.

Die Bewacher sind Mitglieder der „Conföderation Iranischer Studenten“ (CIS), der Islamischen Organisation in Europa und des IslamischenZentrums Hamburg, eine der hiesigen Moscheenahestehenden. Organisation. Vor allemfürchten sie einen Sabotageakt der SAVAK, des berüchtigten iranischen Geheimdienstes. DerHamburger SAVAK-Agent Saremi tauchte vor drei Wochen unter. Niemand hatte Zugang zuseinen Räumen im zweiten Stock der Abteistraße25, nicht einmal der Generalkonsul. Verbranntes und im Reißwolf zerfetztes Papier und die nurvon innen verschließbare Stahlgittertür ist denjungen Iranern Beweis genug, daß Geheimpapiere vernichtet worden sein müssen. Sie wollenauch nicht ausschließen, daß in diesen Räumengefoltert wurde. Beweise allerdings haben sie nicht. Der Haß auf die SAVAK – es klingt wie „Teufel“, wenn sie dieses Wort zischen – verbindet die Gruppen ebenso wie ihre Feindschaft gegen den Schah.

Zählt auch der Generalkonsul für sie zu denAnhängern des Schahs? Sie sind sich nicht einig. Während für die CIS alle Konsulatsangehörigen unter einer Decke stecken, warnen die religiösen Gruppen vor Vereinfachung: „Wir wollen niemandem den Stempel eines Schah- oder SAVAK-Freundes aufdrücken, solange nichts bewiesen ist.“

Der Generalkonsul verteidigt sich: Er habe doch die oppositionellen Gruppen zur Besetzung des Konsulats selbst eingeladen (wie zum Beweis klebt unter der Glasplätte seines Schreibtisches ein Porträt des Ajatollah). Seine Aufpasser aber bestreiten dies heftig. Der Imam, das Oberhaupt der Hamburger Moschee, wird als Vermittler und letzte Autorität angerufen. Er findet einen Kompromiß: Der Konsul beharrt nicht auf dem Wort „einladen“, seine Kontrahenten geben zu, daß er mit ihnen in Verbindung getreten sei. Wieder hat der Koran gesiegt.

Nach fünf Uhr abends wird es lebendig im Konsulat. Zu den Kontrolleuren gesellen sich Besucher. Über hundert Iranis sitzen in der Empfangshalle unter Chomeini-Porträts, Chomeini-Postern und Chomeini-Photographien. Es sind Studenten, Arbeiter, Lehrer, Angestellte und Geschäftsleute, Männer und Frauen. Manche von ihnen leben schon seit über zehn Jahren in Norddeutschland.

Jetzt kommen sie mit riesigen Blumenschalen und Geldgeschenken. Familien, iranische Teppichhändler und Restaurantsbesitzer versorgen das revolutionäre Komitee mit einem warmen Mittagessen und Abendbrot. Kinder spielen auf Bürostühlen Drehkarussell.