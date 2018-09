Inhalt Seite 1 — Vietnam: 2000 Jahre Kampf um Unabhängigkeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Peking spricht von „Bestrafung“, Hanoi von „Großmachthegemonismus“, und beide haben wohl recht. Der jüngste vietnamesisch-chinesische Konflikt steht in der Kontinuität einer über 2000jährigen Auseinandersetzung um Macht und Einfluß in Südostasien.

Bereits das erste Datum in der Geschichte des von einer austromalayischen Urbevölkerung besiedelten Vietnam verweist auf das traditionelle chinesische Interesse an dem vietnamesischen Teil der 1600 Kilometer langen Küstenlinie des Südchinesischen Meeres: 196 vor Christus erkannte der chinesische Kaiser Liu Pang den chinesischen General Trieu Da als König von Nam-Viet an, das dieser Jahre zuvor gemeinsam mit den Lakviets, einem südchinesischen Stamm, erobert hatte. Fünfzig Jahre später annektierte die erstarkte Han-Dynastie das Land und hielt es für rund 1000 Jahre unter vollständiger Kontrolle. Selbst nach einem gelungenen Aufstand im Jahre 939 nach Christus, der Gründung. des Königreichs Dai-Viet und dessen Ausdehnung nach Süden, blieb eine förmliche Tributpflicht gegenüber dem chinesischen Kaiserhaus bestehen.

Im 16. und 17. Jahrhundert geriet das Land in die Hände zweier Feudalfamilien, der Trink und der Nguyen, die es schließlich 1630 in der Nähe der späteren Demarkationslinie zwischen Nord- und Südvietnam, am 17. Breitengrad, durch eine Mauer teilten. 170 Jahre blieb das Land geteilt, der Norden unter chinesischem, der Süden unter zunehmend französischem Einfluß. Erst 1802 gelang dem südvietnamesischen Herrscher Nguyen-Anh mit französischer Hilfe die Wiedervereinigung des Landes. Freilich erfreute sich dieses vietnamesische Kaiserreich nur kurzer Unabhängigkeit. Vor allem um China dem westlichen Handel zu öffnen, besetzte Frankreich 1867 den südlichen Landesteil und 1884 den Norden. Im Vertrag von Tientsien mußte China 1885 die französsche Oberhoheit über Vietnam hinnehmen.

Erst nachdem Frankreich im selben Jahr einen Aufstandsversuch des vietnamesischen Kaisers, die Rebellion der Gebildeten, niedergeschlagen hatte, veränderte sich die feindselige Einstellung der Vietnamesen zum kaiserlichen China. Die Traditionalisten sahen nun in China den Partner im Kampf gegen die Fremden, während sich die Intellektuellen den nationalen und sozialen Reformbewegungen um die Chinesen K’ang Yu-Wei und Sun Yat-Sen anschlossen. Das südchinesische Kanton wurde zum Mekka der vietnamesischen Emigranten, vom Nationalisten Nguyen Tha Hoc bis zu Ho Chi Minh, dem Gründer der vietnamesischen kommunistischen Partei.

Von dem Einmarsch der Japaner in Südostasien zu Beginn des Zweiten Weltkrieges erhoffte sich die kommunistisch beeinflußte vietnamesische Befreiungsbewegung ein Ende der französischen Kolonialherrschaft. Tatsächlich gab der Nationale Kongreß der KP Vietnams aber erst nach der japanischen Kapitulation am 15. August 1945 den Befehl zum Aufstand. Nach der unblutig verlaufenen Erhebung im Norden des Landes konnte Ho Chi Minh schon eine Woche später die Unabhängigkeit der Demokratischen Republik Vietnam erklären.

Allerdings sollte die Unabhängigkeit des Landes auch diesmal nicht lange dauern. Entsprechend den Vereinbarungen der Potsdamer Konferenz, die eine Teilung des Landes längs des 16. Breitengrades zwischen Nationalchina und England, später Frankreich, verordnet hatte, besetzten nationalchinesische Truppen Nordvietnam bis zum Sommer 1946. Nach dem Abzug der Chinesen, die mittlerweile den Bürgerkrieg im eigenen Land hatten, versuchten die Franzosen ihre Kolonialherrschaft wiederherzustellen. In einem Abkommen vom 6. März 1946 zwangen sie der Demokratischen Republik Vietnam einen Status begrenzter Souveränität innerhalb der Französischen Union auf.

Ende des Jahres 1946 beschoß die im Golf von Tonking liegende französische Asienflotte den Hafen Haiphong – innerhalb weniger Stunden kamen über 6000 Zivilisten ums Leben. Der Grund dieser völkerrechtswidrigen Beschießung war ein bereits beigelegter Streit zwischen französischen und vietnamesischen Zollbeamten um die Durchsuchung einer chinesischen Dschunke. Der Indochinakrieg begann. Die Sowjetunion und China gewährten den Vietnamesen Militärhilfe. Das Genfer Waffenstillstandsabkommen vom 20. Juli 1954 teilte das Land längs des 17. Breitengrades bis zum Sieg der prokommunistischen vietnamesischen Befreiungsbewegung über die Amerikaner und das Thieu-Regime im Süden des Landes im Mai 1975.