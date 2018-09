Die zum Dresdner Bank-Bereich gehörende Hypothekenbank in Hamburg hat 1979 fast 70 Prozent ihres Grundkapitals verdient.

Von dem Gesamtgewinn von 17 Millionen Mark gehen allerdings nur 5 Millionen als Dividende (20 Prozent) an die Aktionäre, 12 Millionen kommen in die Rücklagen, die danach 133 Millionen ausmachen. Das ist mehr als das Fünffache des Grundkapitals von 25 Millionen. Der Vorstand begründet seine Reservenpolitik mit dem Hinweis, daß in Zukunft die Entwicklung der Reinerträge vermutlich negativ sein wird. Ob die Aktionäre dieses Argument auf der Hauptversammlung gelten lassen werden, erscheint keineswegs sicher.

*

Die Bochumer Westfalenbank hat ihr Spanien-Abenteuer endgültig überwunden.

Anfang der siebziger Jahre erlitt die Bank durch ein Immobilien-Engagement in Spanienbeträchtliche Verluste. Es kam zu einem Substanzverzehr von ‚42, Millionen Mark. Davon, sind jetzt 39 Millionen zurück in die Rücklagen gewandert. Für 1978 ist die Dividende von 5,50 auf 7 Mark aufgestockt worden.

*

Bei den Vereinigten Elektrizitätswerken Westfalen (VEW) zeichnet sich eine Dividendenerhöhung ab.