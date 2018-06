Ein Land von Arbeitswütigen, die in Hütten leben, die man im Westen allenfalls als Karnickelställe bezeichnen würde“, ein Land, „wo die Führungskräfte der Wirtschaft auf ihren Urlaubsanspruch verzichten, weil sie glauben, daß ihr Unternehmen sie nicht entbehren kann“, ein Land, „wo ein Streik wie kürzlich bei Japan Air Lines unterbunden werden kann, weil er dem Ansehen Japans schadet“, ein Land schließlich, „wo ein Spaziergang in den Hauptstraßen Tokios schnell den Eindruck vermittelt, daß es für importierte Waren so viel Sinn hat wie Glasgow an einem verregneten Sonntagmorgen für Karnevalstimmung“ – so charakterisiert eine interne Studie der Brüsseler EG-Kommission die fernöstliche Industriegesellschaft Japan.