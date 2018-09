Daß die Flug- und Schiffsreisen bundesdeutscher Reiseveranstalter in diesem Sommer teurer werden würden als in den Katalogen ausgedruckt, zeichnete sich bereits nach der Ölverknappung und der damit verbundenen Treibstoffverteuerung ab. Jetzt liegen bei den ersten der großen Touristickonzerne die genauen Konditionen der Preiserhöhungen vor.

Die Touristik Union International (TUI) erhöht für ihre Töchter Touropa, Scharnow, Transeuropa, Hummel, Dr. Tigges, Twen Tours International, Arka-Reisen und Lingua-Tours die Preise ihrer Flug- und Schiffsreisen um 11 (Zielflughafen London-Gatwick) bis 95 Mark (Zielflughäfen Bangkok, Colombo und Rio de Janeiro). Für die gefragtesten Urlaubsziele im Mittelmeerraum bewegen sich die Zuschläge zwischen 20 und 50 Mark, je nachdem, welchen Zahlungsbedingungen die Veranstalter in den Zielländern unterliegen.

Die Teuerungsraten bei TUI, Neckermann und Reisen (NUR) oder ITS-Kaufhof-Reisen gleichen sich im großen und ganzen: Bei NUR schwanken sie zwischen 12 und 49 Mark für den Mittelstreckenbereich und zwischen 40 und 95 Mark für weitere Entfernungen, bei ITS-Reisen, die nur das nähere Ausland ansteuern, zwischen 19 und 35 Mark.

Wer ab wann mehr bezahlen muß, ist allerdings unterschiedlich geregelt: Bei der TUI beispielsweise gelten die Zuschläge für alle Reisen, die nach dem 1. 4. 1979 gebucht werden und für bereits gebuchte Reisen, die vom 1. 7. 1979 an angetreten werden. Für NUR zählt als erstes Datum der 4. 4. und als zweites der 27. 6. ITS-Kaufhof/Reisen dagegen erheben ihre Zuschläge für Gäste, die ab 1. 4. eine Reise nach dem 1. 6. buchen. Ein ITS-Urlaub im April und Mai bleibt also noch verschont von den Teuerungen.

Familien mit Kindern (unter 12 Jahren) brauchen bei der TUI und bei NUR für ihre Kleinen nichts extra zu bezahlen. Die ITS dagegen macht da keinen Unterschied und erhebt den Ölzuschlag auch für Kinder, ausgenommen natürlich der ganz kleinen (unter zwei), die ohnehin umsonst reisen.

Wer freilich gerade in diesen Wochen gebucht hat und mit der Mehrbelastung nicht einverstanden ist, der kann beim Veranstalter von einem „außerordentlichen Rücktrittsrecht“ Gebrauch machen. Die TUI räum: diese kostenlose Möglichkeit bis zum 23. 4. ein, NUR für einen Zeitraum von zwei Wochen vom 4. 4. an gerechnet, ITS-Reisen setzten dafür den 30. 4. an.

Die „100 Millionen Mark Mehrkosten“, die nach Befürchtungen eines Touristikexperten durch die Ölverteuerung auf alle bundesdeutschen Veranstalter zukommen könnten, dürften somit weitgehendst an den Kunden weitergegeben worden sein. Welche Auswirkungen die Verteuerungen auf den angestrebten Jahresumsatz der Unternehmen haben könnten, vermochte bislang keiner der Betroffenen zu sagen. Auch nicht, in welchem Umfang im Winter mit Preiserhöhungen zu rechnen ist. Karl Maute von Neckermann: „Wir hoffen, daß es eine Ausnahme bleibt.“ Gesine Froese