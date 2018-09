Inhalt Seite 1 — Sie bieten Brot statt Wein und Fleisch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hansjakob Stehle

Rom, im April

Wütend-triumphaler Rückzug auf die Bastion unversöhnlicher Opposition und eiserner revolutionärer Entschlossenheit? Eingeständnis des fatalen Fehlers, sich mit dem christdemokratischen „Klassengegner“ auf ein schlampiges und dazu noch unfruchtbares Verhältnis eingelassen zu haben? So sehr derlei Schlüsse nahelagen bei diesem 15. Kongreß der italienischen Kommunisten und so hörbar ihre Erleichterung war, dem zermürbenden Zustand einer Regierungsverantwortung ohne Mitregierenkönnen entkommen zu sein, so wenig sind Enrico Berlinguer und die große Mehrheit seines Führungsteams dieser Versuchung erlegen.

Die KPI, die größte kommunistische Partei des Westens, bleibt auf ihrem – von unübersichtlichen Kurven geprägten – „dritten Weg“ zwischen östlichem „Realsozialismus“ und westlicher Sozialdemokratie. Ihre strategischen wie taktischen Parolen bleiben auf „historischen Kompromiß“ und „nationale Solidarität“ gestimmt, Die Kommunisten bewegen sich – wenn auch taktisch behutsam – außerhalb jenes „ideologischen Käfigs“, von dem sich Berlinguer gleich zu Anfang des Kongresses unter brausendem Beifall der Delgierten distanziert hatte.

Der Verlegenheit freilich, dies alles auch theoretisch auf einen überzeugenden, Widerspruchslosen „kommunistischen“ Nenner bringen zu müssen, wurde der Parteichef durch einen Glücksfall enthoben: Kurz vor Ende des Parteitags machte Staatspräsident Pertini der (seit zwei Monaten hingeschleppten) Regierungskrise ein Ende, löste das Parlament auf und schrieb vorzeitige Neuwahlen aus – die dritten in sieben schweren Krisenjahren. So konnte Berlinguer am 3. April kurzerhand seine Schlußrede als Eröffnungsrede des Wahlkampfes stilisieren.

Nun konnte Berlinguer vollends vergessen machen, daß er und die Seinen es gewesen waren, die lustlos zwar, doch aus purem Selbsterhaltungstrieb diese jüngste Regierungskrise ausgelöst hatten. Die Weigerung der italienischen Christdemokraten, ihren kommunistischen Partner noch näher an die Regierungshebel heranzulassen, und die gleichzeitige Unmöglichkeit, ohne diesen Partner tragfähige Parlamentsmehrheiten zu bilden oder gar politische und wirtschaftliche Stabilität zu schaffen – dies diente nun Berlinguer als handgreiflicher Beweis dafür, daß er auf dem richtigen Kurs sei. Alle Zweifel seiner Genossen, zumal ihr „Heimweh nach Opposition“, wußte er in einer wahlkampfbewußten Begeisterungswelle zu ertränken: „Es ist der Augenblick gekommen, die Schwelle zu überschreiten: Im heutigen Italien macht man keine Regierung mehr, die regieren kann, ohne Kommunisten.“

Ersteht also von neuem die Gefahr „kommunistischer Machtergreifung? in Italien? Sie war von einer kurzatmigen Publizistik 1976/77 ebenso übertrieben an die Wand gemalt worden, wie man seit 1978/79 die Kommunisten Italiens samt der Krise des Landes wieder zu unterschätzen geneigt ist.