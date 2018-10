Hexenjagd

Nicht nur in Bayern, auch in China kommen noch Teufelsaustreibungen vor. Die Pekinger Volkszeitung hat zur Hexenjagd aufgerufen, nachdem in der mittelchinesischen Provinz Kiangsu zwei kleine Kinder von einer Frau, die übernatürliche Kräfte haben will, verprügelt und verbrannt wurden, um gewisse Dämonen günstig zu stimmen. Das Parteiorgan empört sich darüber, daß sich chinesische Hexen sogar auf das Grundrecht der Bekenntnisfreiheit berufen. Es verlangt ein Verbot aller „abergläubischen“ Praktiken wie Hexerei, Zauberei, Wahrsagerei, aber auch der Physiognomie, der Phrenologie und der Geomantie.

Nachtleben in Harrisburg

Galgenhumor made in Harrisburg – eine Kostprobe davon wurde den Journalisten aus aller Welt zuteil, die sich täglich im Pressezentrum der Katastrophenstadt versammelten. Am sechsten Tag der Krise war plötzlich folgender Anschlag zu lesen: „An alle Reporter von auswärts: Wenn Sie heute abend auf die Straße gehen und feststellen sollten, daß diese dunkel und leer ist, dann hat das nichts – wir wiederholen: nichts – mit dem Reaktorunfall auf Three Mile Island zu tun. So sieht es hier immer aus. Danke. Gezeichnet: Die Einheimischen.“

Östliches Allerlei

Pünktlich zum 30. Jahrestag des Comecon kursiert in Osteuropa eine neue Version über die Existenz-Grundlagen des östlichen „Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe“. Er basiert danach: auf der Uneigennützigkeit der Russen; auf den Grundlagen der bulgarischen Philosophie; auf dem kooperativen Internationalismus der Rumänen; auf den Reformideen der heutigen ČSSR; auf dem technologischen Standard der Mongolei; auf dem fruchtbaren Widerspruchsgeist der DDR; auf der Versorgungslage Polens und auf dem allgemeinen Verständnis der ungarischen Sprache.

Alptraum Cabora Bassa