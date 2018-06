In düsterer Vorahnung hatte Zulfikar Ali Bhutto seinem Land eine düstere Zukunft prophezeit. Nicht ganz ohne Eitelkeit und sicherlich auch in der Hoffnung, dadurch noch seinen Kopf retten zu können, aber vollkommen realistisch in der Einschätzung der Lage hatte er gewarnt: „Hier geht es nicht um meine Person; vielmehr ist es Pakistan, das hier aufs Spiel gesetzt wird.