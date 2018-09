Sicherheit und Gesundheitsrisiko der Wiederaufbereitung – Gründliche Prüfung nötig

Von Thomas von Randow

Was wäre von einem Baumeister zu halten, der laufend Häuser errichtet, jedoch nicht dafür sorgt, daß die künftigen Bewohner dieser Häuser ihren Müll und ihre Abwässer beseitigen können? Töricht würden wir einen solchen Baumeister nennen.

Just so töricht haben sich Staaten in Ost und West verhalten, als sie zuließen, daß Kernkraftwerke gebaut und in Betrieb genommen wurden, ehe die Technik entwickelt worden war, mit der sich radioaktiver Abfall aus diesen Anlagen beseitigen ließe. Spätere Generationen werden – hoffentlich – über diesen gigantischen Schildbürgerstreich lachen können. Im Augenblick gibt es da nichts zu lachen. Jeden Tag fällt mehr strahlender Müll an. Noch kann er provisorisch gelagert werden, vermutlich noch zwei, drei Jahrzehnte lang, mit viel Umstand und entsprechend vergrößerter Gefahr vielleicht noch länger. Aber eines Tages muß das Teufelszeug von der Erdoberfläche verschwinden.

Das ist inzwischen auch den Politikern klargeworden, die den Kerntechnikern geglaubt hatten, man würde schon einen Weg finden. Im Prinzip, ist dieser Weg schon zu Beginn des Atomzeitalters gewiesen worden. Er führt tief unter die Erde in Hohlräume, die die Natur geschaffen hat, oder in alte Bergwerke. Dort sollen. die Mülldeponien der Kernkraftwerke entstehen. Aber ob dieser Weg gangbar ist und welche Risiken damit verbunden sind, darüber streiten sich die Gelehrten noch heute.

Die Bundesregierung wollte sich dieser zweifelhaften Situation nicht länger aussetzen und beschloß vor ein paar Jahren, keine neue Lizenzen für Kernkraftwerke mehr zu erteilen, ehe garantiert sei, daß der gefährliche Abfall sicher verbracht werden könne. Als gute Haushälterin mochte sie allerdings nicht einsehen, daß die verbrauchten Kernbrennstäbe, die noch verwendbares spaltbares Material und das im Reaktor neu entstandene, wertvolle Plutonium enthalten, einfach weggeworfen werden. Darum erteilte sie den Auftrag, die Möglichkeiten für die Errichtung einer chemischen Fabrik zu erkunden, in der die radioaktive Spreu vom radioaktiven Weizen getrennt werden kann. Die beste Lösung, so schien es alsbald, würde sein, eine solche Wiederaufbereitungsanlage gleich dort hinzustellen, wo der gefährliche Müll in sein ewiges Verließ versenkt werden kann.

So bekam Ernst Albrecht, Ministerpräsident von Niedersachsen, den Schwarzen Peter in die Hand. Denn in seinem Bundesland, an der Grenze zur DDR, wölben sich in über tausend Meter Tiefe große trockene Hohlräume, die allerlei geologischen Umwälzungen wie den Auffaltungen der Gebirge und den Eiszeiten standgehalten hatten und daher die Gewähr bieten, auch die kommenden Jahrmillionen zu überdauern. In einem solchen Salzdom unter dem Zonenrandgebiet um den Ort Gorleben könnte der Kernkraftmüll sein Grab finden. Oben würde dann die Fabrik stehen, die für die Wiederaufbereitung der noch verwendbaren Substanzen und damit für eine zwanzigprozentige Uraneinsparung sorgen könnte.