Langst waren sie, schon wieder, vergriffen, die drei Bände der "Gesammelten Werke" die 1965 zum 100. Geburtstag von Rudyard Kipling herausgekommen waren. Nun sind sie wieder da, zum stolzen Preis von 98 Mark, was nur dann ein bißchen preiswerter erscheint, wenn man weiß, daß die Ausgabe vor fast 15 Jahren genausoviel kostete –

Rudyard Kipling: "Gesammelte Werke", mit einem Geleitwort von Carl Zuckmayer, aus dem Englischen von Hans Reisiger, Norbert Jacques u. a.; Paul List Verlag, München, 1978; drei Bände, 3292 S., 98,– DM.

Die drei Bände sind unverändert geblieben, jeder von ihnen mit rund 1000 Seiten wie schon damals allzu schwergewichtig; und es fehlen auch, wie seinerzeit, viele Gedichte oder die "Zwischenjahre" und "Wee Willie Winkie". Aber das ist immer der Nachteil "Gesammelter Werke". Er wird jedoch wettgemacht durch einen großen Vorteil: die Jagd durch die Antiquariate kann aufhören.

Kim, der große Freund aller Welt..., Mowgli im Dschungelbuch ..., Die schönste. Geschichte der Welt, die dann doch nie geschrieben wurde..., Dunkles Indien... – wie liest sich das wieder nach vielen Jahren?

Kiplings Indien ist nicht mehr das Indien von Indira Gandhi oder Morarji Desai, und dennoch, vieles ist immer noch so wie vor siebzig, achtzig Jahren, vor allem auf dem Lande, in den kleinen Städten. Kipling hat sein Indien, das der Kolonialzeit sehr gut gekannt und vieles auch von dem, was er intuitiv aufnahm, weitervermitteln können. Das hat Bestand – wahrscheinlich noch die nächsten hundert Jahre.

Auch wenn man das Indien des Jahres 1979 kennt, ist die Wiederbegegnung mit dem Indien, so wie es vor zwei, drei Generationen war, und wie es ein konservativer Engländer meisterhaft schilderte, faszinierend. In aller Ruhe in den drei Bänden zu schmökern, ist ein Genuß. Spätestens dann wird derjenige eines Besseren belehrt werden, der geglaubt hat, Kipling sei nur etwas für Kinder, seitdem sich Walt Disney des "Dschungelbuchs" bemächtigt hat. Das stimmt schon: Kipling ist auch etwas für Kinder. Aber vor allem ist er etwas für Erwachsene.

Gabriele Venzky