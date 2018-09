Inhalt Seite 1 — Die Drahtzieher von Tripolis Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Josef Joffe

Die Libyer kommen", hieß es zur Jahreswende, als Idi ("Big Daddy") Amin zum letzten Gefecht gegen das eigene Volk und die Invasoren aus Tansania rüstete. Kamen sie wirklich? Wenn ja, wie viele?

Bis zur Flucht des Diktators sollen 800 bis 2000 libysche Soldaten an Amins Seite gekämpft haben. "Sie waren jung, arrogant und undiszipliniert", berichtete ein Flüchtling, der sich nach Nairobi durchschlagen konnte. Der libysche Rettungseinsatz ist freilich nie bestätigt worden – weder in Kampala noch in Tripolis. Amin hat immer nur dementieren lassen, und libysche Sprecher wollten allenfalls die Präsenz jener rund 500 "Berater" zugeben, die sich schon seit Jahren in Uganda befanden.

Eines indes ist sicher: Libyens Oberst Ghaddafi – "dieses verrückte Kind", wie ihn Sadat einst nannte – hat in Uganda eine der empfindlichsten Schlappen seiner zehnjährigen Karriere hinnehmen müssen. Bis zum Fall Kampalas hatten die Libyer in Treue fest zu Amin gestanden. Dann war der "Bezwinger des britischen Empire" plötzlich verschwunden, und die Libyer fanden sich über Nacht als herrenlose, verhaßte Soldateska in einem fremden Land wieder. Ghaddafis Glück: Tansanias triumphierender Präsident Julius Nyerere ersparte ihm die letzte Schmach, indem er den libyschen "Beratern" ein Schlupfloch offenließ, durch das sie sich klammheimlich in die Heimat absetzen konnten.

Dabei hatte sich Ghaddafis Kampf um Afrika gerade in Uganda so verheißungsvoll angelassen. Kurz nachdem sich Amin 1971 an die Macht geputscht hatte, trug ihm Ghaddafi ein zukunftsweisendes Geschäft an: Geld gegen Glauben. Für eine Anzahlung von 100 Millionen Mark konvertierte Amin zum Islam; dann warf er seine "besten Freunde", die Israelis, aus dem Land und gebärdete sich fortan als glühendster Verfechter der arabischen Sache.

In der Folgezeit kassierte Muammar Ghaddafi ein afrikanisches Land nach dem anderen. Wo Amin die Hand aufhielt, wollten sich die Ärmsten der afrikanischen Armen nicht zieren: Der. Tschad und Kongo-Brazzaville brachen für Bares die Beziehungen zu Jerusalem ab, Niger und Mali zogen nach, bald folgten Togo und Burundi. Nach dem Oktoberkrieg schwenkten zwanzig, weitere afrikanische Staaten auf die anti-israelische Linie ein. In kürzester Zeit hatte die libysche Abwerbungskampagne Israels Afrikapolitik. in den Bankrott getrieben – eine Politik, in die Jerusalem, zwanzig Jahre lang Geld, Gerät und Experten investiert hatte.

Die Explosion der Ölpreise im Oktober 1973 fegte sämtliche finanziellen Grenzen der libyschen Außenpolitik mit einem Schlag beiseite. Aus zwei Milliarden Dollar jährlicher Öleinnahmen wurden über Nacht acht Milliarden. Das Zweieinhalb-Millionen-Volk der Libyer mit "Bruder Oberst" Ghaddafi am Ruder verfügte bald über ein Pro-Kopf-Einkommen von rund 6C00 Dollar, das es an die Spitze aller afrikanischen Staaten und in die Nachbarschaft von Amerikanern und Westdeutschen katapultierte. Selbst Ghaddafis ambitiöses Wohlfahrtsstaat-Programm ließ immer noch Milliarden für den auswärtigen Einsatz übrig. Es war, als ob der Oberst in Tripolis Aladins Wunderlampe wiederentdeckt hatte; das Geld schrie geradezu, für die gerechte Sache verteilt zu werden – und zwar schnell, denn Libyens Ölreichtum soll in spätestens 25 Jahren versiegen.