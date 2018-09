Amerikas Lohn- und Preiswächter Alfred E. Kahn kämpft gegen Windmühlenflügel

Von Jes Rau

Zu den menschlichen Seiten des Alfred E. Kahn gehört es, daß er aus seinem Herzen keine Mördergrube macht. Anders als Robert S. Strauß, der vor ihm in Washington den„Anti-Inflationszar“ spielte, flüchtet sich der jetzige Vorsitzende des Beirats für Lohn- und Preisstabilität nicht in Gemeinplätze. Kahn liebt es statt dessen, mit pointierten Meinungen zu verblüffen. Anstatt nach üblicher Politikerart seine Formulierungen sorgsam zu drechseln, läßt er gern seiner Spontaneität freien Lauf. Scharfsinnige Formulierungen und sein – teilweise grotesker – Humor machten ihn schnell zum Liebling der Fernsehreporter.

Unter der Sonne solcher Popularität bekam Kahn zeitweise die Statur eines Anti-Inflations-Supermannes: Die Öffentlichkeit gewann den Eindruck, der unter die Politiker geratene unkonventionelle Wirtschaftsprofessor besitze das Rezept, Preise genauso in den Griff zu bekommen wie zuvor schon die Tarife im Luftverkehr. Aber die unbestrittenen Erfolge mit seiner Politik der „Deregulation“, die Kahn als Chef der amerikanischen Luftfahrtaufsichtsbehörde gegen den erklärten Willen der Fluggesellschaften durchsetzte, sind inzwischen verblaßt. Denn er hat nicht verhindern können, daß die Inflation derzeit das höchste Niveau seit fast fünf Jahren erreicht hat: Allein im Februar stieg der Verbraucherpreisindex um 1,2 Prozent, was aufs Jahr umgerechnet einer Inflationsrate von 15,4 Prozent entspricht.

„Eine tiefe, tiefe Depression“

Vor diesem Hintergrund wirkt Kahn mit seinen Bonmots und übereifrigen Kommentaren leicht etwas deplaziert .Er ist fast in den Ruf eines Clowns geraten. So gab das amerikanische Wirtschaftsmagazin Business Week kürzlich Kahn den dringenden Rat, endlich zu lernen, wie man den Mund hält. Und Präsident Carter wurde bei seiner letzten Pressekonferenz gar gefragt, wie er die von Kahn angerichtete „Konfusion“ auszuräumen gedenke, und ob Kahn überhaupt noch sein Vertrauen besitze.

Carter ließ an seinem Vertrauen zu Kahn keinen Zweifel. Doch es ist unbestreitbar, daß der Professor tatsächlich seit Beginn seiner Amtszeit eine Menge Verwirrung ausgelöst hat. Es begann damit, daß er die Gefahr einer „tiefen, tiefen Depression“ an die Wand malte, falls sich Gewerkschaften und Unternehmer nicht an die von Washington herausgegebenen (mehr oder minder freiwilligen) Lohn- und Preisleitlinien halten würden.