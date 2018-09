Am 22. April hat FDP-Vorstandsmitglied William Bonn eine kontroverse Rede zur Deutschlandpolitik gehalten. Er sagte unter anderem:

Die DDR zahlt mit der Entspannungspolitik einen hohen Preis. Jährlich ca. acht Millionen Westbesucher und relativ offene Medienfenster zum Westen hin fordern ihr Herrschaftssystem wie noch nie zuvor heraus. Wer die Dinge dergestalt nüchtern sieht, kann verstehen, daß die DDR-Führung diesen Prozeß nur durchstehen kann, wenn sie Sicherungen einbaut. Damit soll nichts beschönigt werden, soll keinem puren Wohlverhalten das Wort geredet werden, sondern eine maßvolle und flexible Reaktion angemahnt werden, die sich der Möglichkeiten und Grenzen der Entspannungspolitik zwischen gegensätzlichen Gesellschaftssystemen bewußt ist...

Bei genauem Hinsehen stellt sich heraus, daß die von allen Parteien verkündeten Hauptziele deutscher Politik, nämlich die Schaffung einer westeuropäischen Gemeinschaft, welcher Struktur auch immer, einerseits und die Wiederherstellung der nationalstaatlichen Einheit Deutschlands andererseits sich ausschließen ...! Beide Ziele zugleich anstreben zu wollen, wie verkündet wird, ist entweder Selbsttäuschung oder bewußte Irreführung der Bürger ... Praktisch haben wir uns 6schon lange und zwar unwiderruflich für eine unauflösliche Westintegration und darin eingeschlossen für die schrittweise Aufgabe nationaler Souveränität zugunsten einer zu schaffenden westeuropäischen Union entschieden...

Wer die Entspannungspolitik bei uns will, muß die Begleiterscheinungen der Abgrenzung als Grundbedingung der Systemerhaltung zwar nicht billigen, so doch aber im Prinzip in Kauf nehmen. Einseitige Vorteile gibt es im harten politischen Geschäft nicht! Dabei darf jedoch niemand, auch nicht die DDR, überziehen. Sonst würden auch für sie die Kosten den Nutzen übersteigen. Auch das ist ein Stück Logik im innerdeutschen Verhältnis.

Im übrigen: Ich wage mir nicht vorzustellen, wie wir in der Bundesrepublik Deutschland gegenüber unseren Systemgegnern reagieren würden, wenn wir im Inneren so gefährdet wären, wie es die DDR noch immer ist. Wenn ich als Maß für unser Selbstbewußtsein nehme, wie wir uns heute wegen einer verschwindend geringen Zahl von Extremisten im öffentlichen Dienst erregen, so als ob der Staat in seinen Grundfesten bedroht sei, habe ich Zweifel, ob wir dem wirklichen Ernstfall gewachsen wären...

Wie lange noch ist es zweckmäßig, daß wir tatsächlich und rechtlich an den Vorstellungen und an mehr oder minder tauglichen Versuchen festhalten, daß die DDR nur bedingt ein Staat sei mit einer Staatsgrenze, die keine sein darf? Ist es real und zweckmäßig, ihr die Berechtigung abzusprechen, ein eigenes Staatsbürgerrecht zu konzipieren? Ist es zweckmäßig, daß wir durch eigene Rechtsetzung, die nach internationalem Recht nur für unser eigenes Staatsgebiet gelten kann, das von der DDR für ihre Bürger geschaffene Staatsbürgerrecht glauben aufheben zu können? Würde eine Anerkennung der DDR-Staatsbürgerschaft nicht vielmehr die Freizügigkeit von DDR-Bürgern jeder Altersklasse möglicherweise auch für Reisen in die Bundesrepublik Deutschland schaffen...?

Das vergangene Jahrzehnt hat uns gelehrt, daß das Festhalten an Unhaltbarem einen hohen Preis fordert, denn Überständiges fällt ohnehin irgendwann. Wir müssen wieder lernen, offensiv zu gestalten und nicht defensiv hinterherzulaufen.