Zum ersten Male seit 1974 verdient die Mineralölindustrie beim Absatz ihrer Produkte wieder Geld. Wie eine ZEIT-Umfrage bei BP, Esso, Shell und Veba ergab, wurde im Schnitt des ersten Quartals ein Gewinn von etwa 15 Mark je Tonne verkauftes Produkt erzielt. Dem standen in den vergangenen Jahren Verluste zwischen etwa 6 Mark (1978) und fast 20 Mark (1977) gegenüber. Ursache: Die Erlöse steigen schneller als die Rohöleinstandspreise. Im April hat sich das Bild allerdings wieder gewandelt. NachShell-Angaben hat der steigende Rohölpreis bei unveränderten Produkterlösen den Gewinn auf eine Mark je Tonne gedrückt. Die Shell läßt keinen Zweifel daran, daß dieser: „Ausrutscher“ durch Preiserhöhungen korrigiert wird.

Wenn der erkrankte Salzgitter-Chef Hans Birnbaum aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für den Aufsichtsrats-Vorsitz bei der Ruhrkohle AG zur Verfügung steht, soll der Thyssen-Vorstandsvorsitzende Dieter Spethmann sein Nachfolger werden. Die an der Ruhrkohle beteiligten Stahlunternehmen haben nach einer internen Absprache noch für eine weitere Amtsperiode das Anrecht auf den Aufsichtsratsvorsitz, weil zuvor der von den Bergbau-Aktionären benannte erste Aufsichtsratsvorsitzende Heinz P. Kemper fast sieben Jahre lang amtiert hatte. Spethmann ist jetzt schon stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.

Der Streit darüber, wer denn im deutschen Leasinggeschäft nun eigentlich der Größte oder Älteste ist, scheint keineswegs beigelegt. DieDeutsche Leasing AG jedenfalls widerspricht der Darstellung ihrer Konkurrentin Mietfinanz GmbH, wonach diese die Älteste und überdies noch Branchenführerin sei (ZEIT Nr. 16). Auch habe sich die Deutsche Leasing nicht verpflichtet, künftig nicht mehr als Branchengrößte aufzutreten. Kompromißvorschlag: Alle sind groß und sehen alt aus;

Ein fast in Vergessenheit geratener Firmenname soll wieder: aufpoliert werden. Inganzseitigen Anzeigen hieß es: „Im Ruhrgebiet steckt neue Energie: Gelsenberg.“ Auftraggeber war die Deutsche BP AG, die von der Veba nicht nur eine Schachtelbeteiligung an der Ruhrgas AG, sondern neben anderen Beteiligungen auch den traditionsreichen Namen Gelsenberg erworben hat. Und die BP sagt deutlich, was sie mit Gelsenberg vorhat: „Dieser Name soll wieder Geltung haben: für Rohöl und Raffinerien, für Tankstellen und Mineralölhandel, für deutsche Kohle und Kohle aus Übersee, für Erdgas und neue Technologien zur Kohlevergasung.“

Wie zu hören ist, wickelt die BP schon ihr Flüssigerdgas-Geschäft mit Algerien über Gelsenberg ab. Und auch die von der Veba übernommenen Fanal -Tankstellen werden nicht dem BP-Netz einverleibt. BP-Sprecher Jochen Stachow: „Fanal bleibt Fanal.“