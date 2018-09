Der Aufsichtsrat der AEG sieht „keinerlei Gründe für eine Änderung“ in der Leitung des Unternehmens, wie es nach der mit Spannung erwarteten Sitzung vom Montag hieß. Dabei erwartet das Unternehmen „dieses und nächstes Jahr zusätzliche Ergebnisbelastungen“. Wie ist der zweitgrößte deutsche Elektrokonzern in diese Misere geraten, während es dem Spitzenreiter Siemens blendend geht?

Von Kurt Wendt

Was der eine gewonnen hat, hat der andere verloren: Während Siemens, das Spitzenunternehmen der deutschen Elektroindustrie, das letzte Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuß von 467 Millionen abschloß, hat Walter Cipa, Vorstandsvorsitzender von AEG-Telefunken seit 1976, einen Bilanzverlust zwischen 300 und 400 Millionen; vermutlich dürfte er sogar um etliches höher liegen. In wenigen Tagen wissen wir es genau.

Der Traum, daß AEG einmal so schön werden könne wie Siemens, ist endgültig ausgeträumt. Frühere AEG-Spitzenmanager wiegten sich wohl gar in der Hoffnung, eines Tages den größeren Bruder überrunden zu können. Davon kann bei Cipa keine Rede mehr sein. Er hat alle Hände voll zu tun, den angeschlagenen Konzern über Wasser zu halten. Jetzt geht es bei der AEG nur noch um Sein oder Nichtsein.

Das Siemens-Syndrom hat bereits bei der Gründung der AEG Pate gestanden. Erst als Werner von Siemens auf eine eigene Glühlampenproduktion verzichtet hatte, konnte Emil Rathenau die AEG gründen. In den folgenden Jahrzehnten ist es dann immer wieder zu Bindungen zwischen Siemens und AEG gekommen, doch nach und nach sind sie alle wieder gelöst worden.

Heute besteht ein Draht zu Siemens nur noch über einen 25-Prozent-Anteil an der Transformatoren Union AG in Stuttgart, wo Siemens mit seinen 75 Prozent das Sagen hat. Vorher hatte AEG bereits seinen Osram-Anteil an Siemens verkauft und damit unter das Glühlampengeschäft den Schlußstrich gezogen.