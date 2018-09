Inhalt Seite 1 — Wenn die Preise wieder steigen... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rudolf Herlt

Achtung! Achtung! Vier Prozent!“ schrieb der Londoner Economist vorige Woche über einen Beitrag zur Lage an der deutschen Preisfront. Die Schlagzeile „Inflation steuert auf vier Prozent zu“ würde in den meisten Ländern als Triumph im Kampf gegen die Geldentwertung gefeiert werden. In Westdeutschland aber sei sie als Warnung mit unheilvoller Vorbedeutung aufgenommen worden, heißt es im britischen Artikel.

Die Angst der Deutschen vor steigenden Preisen ist oft belächelt worden. Aber sie hat handfeste Gründe. Zweimal in einer Generation haben sie ihre Ersparnisse verloren. Das eine Mal 1923, im Gefolge einer galoppierenden Inflation; das zweite Mal, 1948, am Ende einer durch Preiskontrollen zurückgestauten Inflation. Beide Male hatte sich die Mark als unfähig erwiesen, Vermögen in die Zukunft hinüberzuretten. Gebrannte Kinder sind bekanntlich übervorsichtig,

In den letzten viereinhalb Jahren sind die Preissteigerungsraten zurückgegangen, von sieben auf 2,6 Prozent. Seit einigen Wochen steigen sie wieder. Die Bundesregierung rechnet für 1979. immer noch mit drei, die Konjunkturforschungsinstitute sagen schon vier Prozent voraus. Die Prognose der Konjunkturforscher kann sich auf drei wichtige Veränderungen stützen: auf die bessere Konjunktur, auf das schlechtere Preisklima im In- und Ausland und auf den festen Dollar.

Die Wirtschaft hat wieder Tritt gefaßt. Die Zahl der Arbeitslosen hat stärker abgenommen, als die berufsmäßigen Wahrsager erwartet hatten. Die Unternehmer unternehmen wieder etwas, bauen neue Fabriken, kaufen neue Maschinen. Die Arbeitnehmer haben zur Lust ihrer Chefs am Investieren entscheidend beigetragen, weil sie sich mit bescheidenen Lohnerhöhungen zufrieden gaben. Das Lob dafür gebührt den Gewerkschaften. Ein Glück, daß sie – anders als in Nachbarländern – von Männern geführt werden, die, wenn auch manchmal erst nach schmerzlichen Erfahrungen, im Ernstfall nicht nur an ihre Schützlinge, sondern auch an die Gesamtwirtschaft denken.

Die Psychologen unter den Wirtschaftspolitikern erwarten das gleiche Maß an Zurückhaltung jetzt von den Unternehmern, wenn sie ihre Preise für die neue Saison festlegen. Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff warnte vor der Versuchung, die jüngste Ölpreiserhöhung als Vorwand für allgemeine Preissteigerungen zu nutzen. An diesem Punkt haben Freunde und Feinde der Marktwirtschaft ihre Schwierigkeiten. Ihre Feinde behaupten, daß die Lehre von der Signalwirkung der Marktpreise reiner Schwindel sei, weil die mächtigen Unternehmer ohne Rücksicht auf die Marktlage nehmen, was sie kriegen können. Als Beweis dient das Verhalten der Autoindustrie, die ihre Preise in Boom- und Krisenzeiten ungerührt Jahr für Jahr erhöht. Die Freunde der Marktwirtschaft behaupten: Wenn schon freie Preise, dann sollten die Unternehmer auch das nehmen dürfen, was der Markt hergibt. Schließlich erwarte man von ihnen, daß sie ihre Unternehmen gegen das Unwetter schlechterer Zeiten abdichten.

Natürlich kann hierzulande den Unternehmern niemand vorschreiben, welche Preise sie nehmen dürfen. Nur um die freiwillige Preiszurückhaltung geht es. Sie ist nicht immer und überall möglich. Wo sie exerziert werden kann, ist sie jedoch, für alle außerordentlich nützlich. Ohne diese Zurückhaltung entwickelte sich bald wieder die gefürchtete Inflationsmentalität, so daß die Bundesbank ohne Rücksicht auf Firmenzusammenbrüche und Arbeitslosigkeit mit aller Härte zuschlagen müßte. Im übrigen würden dann auch die Gewerkschaften nicht stillhalten, sondern Nachschläge fordern, ehe die Basis rebelliert. Die Härte der Bundesbank und die Nachforderungen der Gewerkschaften werden durch Preisdisziplin entbehrlich.