Immer mehr Pastoren lassen sich scheiden

Von Ernst Klee

Wer stärkt des Bäffchens weißen Sturz und bürstet den Talar?/Wer sagt dem Prediger: Mach’s kurz!/und lobt ihn, wenn er’s war?/Die Pfarrfrau ist’s, ihr gilt der Ruhm!/Sie kann noch viel mehr tun:/Sie hält die Wach’ vor unserer Tür/und läßt uns sicher ruhn.“

Der Hymnus auf die wachsame Pfarrfrau stammt von dem evangelischen Bischof Heidland. Er hat zwölf Strophen und läßt sich sogar singen. Denn der badische Bischof textete nach Paul Gerhardts Kirchenlied „Ich singe dir mit Herz und Mund“. Aber so treuherzig, wie es der Bischof 1977 niederschrieb, geht es in vielen Pfarrhäusern gar nicht mehr zu. Die wackere Pfarrfrau, die sich willig unterordnet, ist nicht mehr die Norm. Sie ist bald eine Rarität.

Früher galt das deutsche Pfarrhaus – so die protestantische Eigenreklame – als das Urbild der bürgerlichen Familie: traut vereint das Ehepaar, die Kinder spielend zu seinen Füßen. Das Bild wird zwar noch propagiert, und geschiedene Pfarrer werden möglichst unauffällig (straf-)versetzt, aber es läßt sich nicht länger verheimlichen: Bei Pfarrers kriselt es. Mehr und mehr Pastoren, die ihren heiratswilligen Schäfchen noch die Trauformel „... bis daß der Tod euch scheidet“ vorhalten, lassen sich selber scheiden. Die Lage ist so ernst, daß die evangelische Landeskirche in Bayern eine Broschüre mit dem Titel „Überlegungen zur Pfarrersehe“ herausgab.

Wo die anderen Landeskirchen noch schamhaft schweigen, bekennt die bayerische Kirche: „Während früher die Scheidung von Pfarrersehen deutlich unter der allgemeinen Scheidungsziffer lag, ist in den letzten Jahren eine Annäherung erfolgt.“

Ausgangspunkt der bayerischen „Überlegungen“ ist eine Umfrage von 1977. Befragt wurden Ehepaare, die zwanzig, zehn oder erst fünf Jahre verheiratet waren. Ergebnis: In den Pfarrhäusern breitet sich Resignation aus. Mehr als die Hälfte der schon zwanzig Jahre verehelichten Pfarrersleute sehen ihre positiven Vorstellungen vom Pfarrhaus als nicht erfüllt an. Bei den zehnjährigen Pfarr-Eheleuten sind es sogar 60 Prozent. Und selbst bei jenen, die erst fünf Jahre verheiratet sind, mögen nur 33 Prozent eindeutig bejahen, daß sich ihre Erfahrungen mit den Erwartungen decken.