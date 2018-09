Im Jahre 2000 wird der Tourismus die größte Industrie der Welt sein, die ein Drittel des Welteinkommens absorbiert, prophezeite der bekannte amerikanische Futurologe und Direktor des Hudson-Instituts, Dr. Herman Kahn, einem zufrieden in die Zukunft blickenden Auditorium in Seoul von mehr als 2000 Delegierten der Pacific-Asia Travel Association (PATA), ein Touristikzusammenschluß fernöstlicher und pazifischer Staaten.

Kahn ist zuversichtlich, daß Energiekrisen das Reisen nicht beeinträchtigen werden. Preissteigerungen seien zwar unvermeidlich, doch sei der Tourismus eine der wenigen Industrien, die sich um einen echten Gegenwert bemühen, Überdies werde die Wissenschaft gegen Ende unseres Jahrhunderts über „unerschöpfliche“ Energiequellen verfügen; die Zukunft gehöre nicht der Kernenergie, sondern dem Gas, Der Tourismus, so prognostizierte Kahn weiter, bewege sich immer stärker vom Individualismus weg zum Massenvergnügen. Das kleine Reisebüro um die Ecke werde Reise-Supermärkten weichen und künftige Flugzeuge würden tausend und mehr Reisende befördern. Der Wissenschaftler wies darauf hin, daß der Mensch des Jahres 2000 über mehr Zeit und Geld verfügen werde. Reisen sei für ihn zunehmend ein „psychologische Einkommen“, in dem er die Erfüllung seiner eigenen Identität suche.

Kahns Prognosen wurden von den Fachleuten weitgehend geteilt. Vor allem die Luftfahrtexperten sehen einen rosigen Reisehimmel erstrahlen: Das Fliegen werde langfristig billiger werden. Sand, Sonne und See werden nicht länger an erster Stelle die Urlaubswünsche bestimmen, sondern Bildungsreisen und der Wunsch, sich ideell zu bereichern. Der wachsende Boom im Massentourismus werde die Fluggesellschaften und Reiseveranstalter in einen scharfen Wettbewerb zwingen. Auf den Reisenden werde eine Schwemme von Discount-Preisen zukommen. Um die steifenden Betriebskosten auffangen zu können, dürfe kein Platz im Flugzeug unbesetzt bleiben. Um dies zu garantieren, müsse die Preiskontrolle in der internationalen Luftfahrt dem Gesetz des Stärkeren und Besseren im Wettbewerb Raum geben. Die bevorzugte Urlaubsregion wird, in Korea vorgestellten Studien zufolge, Asien und der Pazifik sein. Bereits heute, hieß es weiter, habe dieses Gebiet die größte Zuwachsrate im Tourismus zu verzeichnen.

Jürgen Dauth