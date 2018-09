Sie sollten einmal untersuchen ..., wie weit in der Bundesrepublik die geistige Freiheit gegeben ist, wie weit unsere Pressefreiheit doch wirklich nur so ist, wie sie Paul Sethe einmal definiert hat: Nichts als die Freiheit von 200 Leuten, festzulegen, was 200 Millionen lesen müssen. Daran hat sich sicherlich nichts geändert, im Gegenteil: Der Kreis der geistigen Freiheit ist enger geworden ... Wer sind denn die Leute, die festlegen, was in der „Tagesschau“ kommt und was unterschlagen wird? Die „Tagesschau“ ist natürlich das spektakulärste aller Medien zur Nachrichten-Verbreitung oder -Unterschlagung ... Im Fall Filbinger ist es wirklich sehr schlimm für mich gewesen, wie wenig die Fernsehfeiglinge mir geholfen haben. Und ohne die deutsche Presse wäre ich doch ziemlich verloren gewesen. Das Fernsehen ist zweifellos die regierungsfrömmste deutsche Massenmedieninstitution.

Rolf Hochhuth in einem Interview mit „Playboy“, 5/1979.

Walbert in Thailand in Haft

Der Münchner Autor Helmut Walbert, über dessen Theaterarbeit wir auf Seite 45 dieser Ausgabe berichten, sitzt seit dem 23. Februar in einem thailändischen Gefängnis. Walbert wurde auf einer Ferienreise bei einer Razzia in seinem Hotel festgenommen, weil er angeblich 0,1 Gramm Heroin bei sich trug. Schwer vorstellbar, daß ein so besonnener Mann wie Walbert etwas mit Rauschgift oder Rauschgifthandel zu tun hat. Leicht vorstellbar, daß ihm irgend jemand eine Falle gestellt hat. Leicht vorstellbar auch, wie die Haftbedingungen in einem thailändischen Gefängnis sind: „Der Wärter schlägt mich, wenn ich schreibe“, steht in einem der wenigen Briefe Walberts, die Deutschland erreichten. Für die Freilassung des Schriftstellers haben sich inzwischen eingesetzt: seine Freunde, sein Verleger Franz Xaver Kroetz, der Verband deutscher Schriftsteller und dessen Vorsitzender Bernt Engelmann. Es wurde auch eine Kaution von 22 000 Mark beschafft – vergebens. Jetzt hofft man, daß Walbert Anfang Mai vor ein Gericht gestellt und wenn nicht freigesprochen wird, so doch glimpflich davonkommt.

Realist Handke

Napoleon hat es nicht geschafft. Ein anderer dann auch nicht. Peter Handke ist es im Handstreich gelungen – er hat die Sowjetunion erobert. Ein Gespräch mit dem sowjetischen Germanisten Juri Archipow als Gast der Zeitschrift „Ausländische Literatur“ und ein Teilabdruck (in Archipows Übersetzung) von Handkes jüngster Arbeit „Das Gewicht der Welt“ in der „Literaturnaja Gaseta“ waren der Durchbruch. Galt Handke in der Sowjetunion bisher als linksradikaler „literarischer Revoluzzer“ (was eine besonders pikante Deutung des politisch abstinenten Grazers ist), so bescheinigt man ihm jetzt eine Entwicklung zur „gediegenen realistischen Prosa“ und eine große „Reserve realistischer Kraft“. Sic transit –. Der lange Weg „von der Hypertrophie des eigenen Ich zur Suche nach der Vereinigung mit den Menschen und der Welt“, den eine redaktionelle Notiz der sowjetischen Zeitschrift nun abmißt, läßt sich auch kürzer ausdrücken: Princeton – Moskau.

Dr. Owlglass – Gesammelte Werke