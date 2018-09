Wenn es wahr ist, daß man aus einer Katastrophe mehr lernen kann als aus einem mittleren Mißerfolg, dann war dies einer der lehrreichsten Theaterabende der ganzen Saison: Wilfried Minks inszenierte Schillers "Kabale und Liebe" aa der Freien Volksbühne Berlin. Nach wenig mehr als zweieinhalb Stunden war der Abend ausgestanden, abgesessen — nie war Schiller schneller. Doch das ist leider nicht der einzige Superlativ, den die Aufführung hervorbrachte: noch nie, nicht einmal in der gedankenlosesten Staatstheater Zurichtung, ist einem Schillers Tragödie so dünn, so dürftig, so bemitleidenswert vorgekommen wie bei dem kurzen Prozeß, den Minks mit ihr machte. Jene Stammtischweisheit, daß die Regisseure unsere Klassiker morden — in Berlin wurde sie endlich einmal bestätigt. Doch erstaunlicherweise, weil ein Regisseur auf alle Regie Eitelkeiten verzichtete, nicht einmal den bescheidensten Ehrgeiz in sich entfachte. Ein Mord aus Demut, nicht aus Übermut.

Es ist nicht gerade einfach, die Aufführung zu beschreiben, weil sie (ihre Hast ausgenommen) beschreibbare Eigenschaften kaum hat. Da stürzt etwa der junge Herr Ferdinand (Michael Tanneberger) ins Millersche Wohnzimmer, Luise eilt ihm entgegen; rasch und nicht einmal besonders leidenschaftlich sprechen sich die beiden ein paar Schiller Texte vor, verleihen dazu ihren Gesichtern einen vage ergriffenen Ausdruck. Sie spielen die Szene nicht, sie bringen sie hinter sich. Gesehen hatte man allenfalls, daß da ein etwas hölzerner Jüngling und ein etwas schwerfälliges Mädchen Probleme miteinander haben — bevor man Genaueres erfahren konnte, war der Vorhang schon gefallen. Eine der extremsten, auch quälendsten Liebesszenen des deutschen Dramas war mit unerlaubter Schlichtheit vertan worden. Was zeigt die Szene? Zwei junge Menschen in einer großen Bewegung, einem ungeheuerlichen Aufruhr — inmitten einer Welt, in der alles kontrolliert wird, die Gesetze, die Gefühle, die Sprache, in der jede Bewegung erstarrt ist. Das erhitzte, übersteigerte, konvulsivische Reden der beiden Liebesleute ist da nicht grundlose, opernhafte Rhetorik. Der Überschwang der Schülerschen Figuren ist der genaueste Ausdruck für die Enge ihrer Welt: redend schaffen sie sich ihre Paradiese, weil ihnen auf Erden nicht zu helfen ist. Vor den Vätern sterben die Kinder: weil für Ferdinand eine Karriere am Hofe des korrupten Fürsten so unvorstellbar ist wie für Luise in wohlbehütetes Verdämmern in der Obhut der Eltern, reden sie von Anfang an von jenem "dritten Orte", an dem sie sich treffen werden, vom Tod. Sie reden also nicht nur des theatralischen Effektes wegen so seltsam und so schrill, sie reden, wie sie in ihrer Situation reden müssen: ihr Sprechen ist Affront gegen die Welt der Väter und zugleich Vorbereitung, Einstimmung auf den Selbstmord.

In Minks Inszenierung ist von beidem nichts zu sehen: weder die Enge der (väterlichen) Welt noch die Gewalt des (kindlichen) Ausbruchs. Minks Bühne ist keine Bühne, sondern ein gefälliges Arrangement von Kulissen: niedrige Stellwände für das Bürgerhaus, schwarze Vorhänge für die Szenen bei Hofe, im Hintergrund ein Prospekt mit einer schönen, lieblich leeren Landschaft. Minks Schauspieler sind keine Schauspieler, sondern verängstigte Rezitatoren. "Wenn ich auftrete, zittert ein Herzogtum", sagt stolz Schillers Präsident von sich. Vor Minks Präsidenten (Klaus Höhne) dürften nicht einmal die Kammerdiener zittern: ein grauer, morschgewordener Mensch, ein erschöpfter Manager eher als ein Kleinstaatdespot. Und der andere (Über )Vater, der Musikus Miller, sieht in Berlin fast wie Luises netter älterer Bruder aus — so tief, wie Höhne seine Figur ins NorddeutschHerrenhafte herunterspielte, so tief Ernst Konarek die seine ins Süddeutsch Gemütliche. Ein Väterdrama ohne Väter.

Und ohne Kinder. Denn weil der Ferdinand auf dreieinhalb Standardgesten und einen einzigen grämlichen Gesichtsausdruck festgelegt war, weniger gegen die Welt der Väter kämpfte als gegen die Errungenschaften der deutschen Schauspielschule, war Luise (Uta Müller Frank) jedes Partners beraubt. Trotzdem wird man sich an sie eine Weile erinnern: wie sie mit schwerer Zunge sprach, aus traurig stumpfen Augen blickte, mit alles andere als lieblichen Bewegungen über die Bühne ging, vom Gott der Liebenden und dem des Theaters verlassen — und dennoch, mit ihrer ganz eigensinnigen, trotzigen Inständigkeit, eine Ahnung davon gab, daß in Schillers Stück nicht nur Theaterszenen exekutiert werden, sondern Menschen.

Und noch einer, der sich dem Diktat des schnellen Sprechens und braven Herumstehens entzog: Andras Fricsay als Sekretarius Wurm. Ein bleicher, angstschwitzender Subalternen hochgezogene schiefe Schultern, panisch rollende Augen, vampiresk entblößtes Gebiß, affektierte Bewegungen und Betonungen — aus Mitteln, die man auch für eine Horrorcharge gern benutzt, wurde, sehr überraschend, ein Mensch; ein Schmerzensmann inmitten der freundlich blassen Minksschen Genrebildchen Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein so ernster Künstler wie Minks zeigen will, für wie trivial er Schillers Tragödie hält; daß er aufmerksam machen möchte auf die (sicherlich vorhandenen, aber nicht sonderlich interessanten) Verwandtschaften zwischen Schiller, Anzengruber, Lore Roman und Comic Strip. Er muß (hoffe ich) etwas gewollt haben, als er so demonstrativ nichts wollte. Es muß ein höherer Anspruch stecken hinter der tiefen Anspruchslosigkeit, die sich auf der Bühne breitmacht. Und darum, nur darum, lohnt es sich, gegen die Aufführung zu streiten.

Vermutungen: Minks, der einmal das deutsche Theater und gerade dessen Umgang mit den Klassikern revolutioniert hat, ist der Errungenschaften dieser Revolution gründlich überdrüssig. Als man im deutschen Nachkriegstheater die alten Stücke vorwiegend literarisch statuarisch spielte (auf leergeräumten, pseudömodern stilisierten Bühnen), die alten Texte ergriffen, im besten Fall intelligent deklamierte, da attackierten vor allem Minks und Zadek diese vorwiegend graue und geschlechtslose Klassikerpflege, attackierten sie mit Bildern und Körpern. Daß der Bühnenbildner nicht, nur einen angenehmen Hintergrund schafft, sondern mitinszeniert, daß der Schauspieler nicht nur seine Stimme bei der Arbeit benützt, sondern auch seine Sinne — es hat das Theater so tief verändert, die Theaterbesucher so tief verstört, daß noch heute, über ein Jahrzehnt danach, ideologische Kreuzzüge entfesselt werden, mit dem Ziel, das Theater der Regisseure und der Bühnenbildner zu liquidieren: zurück in die goldenen Fünfziger, oder ins Nirgendwo. Tatsächlich hat jede Umwälzung ihren Preis; tatsächlich stiften der Ehrgeiz und der Konkurrenzkampf der Regisseure vielerlei Unfug, manchmal auch Unglück. Verständlich auch, wenn gerade Minks es leid ist, sich mit seiner Arbeit ständig den Innovationszwängen auszusetzen, die ein diktatorischer Avantgarde Betrieb vorschreibt. Es könnte, da der Exzeß konven tionell geworden ist, die Konvention revolutionär sein? Ein schlauer Trugschluß. Während fortgeschrittene Inszenierungen die klassischen Texte Satz für Satz zerlegen ("analytisch" oder "sensibilistisch" oder alles auf einmal), entflieht Minks ins Summarische: da muß dann also wieder ein Tonfall, ein Ausdruck eine ganze Szene lang reichen. Als wäre der Überehrgeiz unseres Theaters dadurch zu vernichten, daß man allen Ehrgeiz fahren läßt. Als sei Dürftigkeit ein Ausweg aus der Verkrampftheit. Als gebe das einfältige Aufsagen mehr über die Geheimnisse eines Textes preis als dessen gewalttätige Verformung. Nein, es gibt auch für das Theater keine Rückkehr ins Biedermeier, in frühere, geordnete Verhältnisse — sowenig, wie man den Errungenschaften und Alpträumen der Zivilisation durch eine Rückkehr ins Grüne und Bescheidene und Überschaubare entfliehen kann. Daß die Phantasie an die Macht kommt, mag heute niemand mehr träumen. Die Phantasie im Ruhestand: ist das die Alternative?

Ein Teil des Berliner Publikums jedenfalls, des langen Sitzens und mühsamen Schauens im Theater ohnehin überdrüssig, war, wenn nicht begeistert, so doch spürbar erleichtert über Friedrich von Schillers schnelles Ende: Man hatte den Abend vor sich und fast kein Theater hinter sich. Wenn es wahr ist, daß Katastrophen lehrreich sind, dann darf man in Frankfurt am Main sich jetzt freuen: 1980 wird Wilfried Minks Schauspieldirektor, mit ihm arbeiten Johannes Schaaf und Horst Zankl "Die Sinnlichen kommen", frohlockte die Frankfurter Rundschau. Die Sinnlichen?