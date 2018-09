Kurz vor den Parlamentswahlen am vergangenen Sonntag drohten in Österreich die Preisdämme erstmals zu bersten. Das sorgfältig ausgeklügelte System der amtlich verordneten Preise bei Benzin und Heizöl geriet immer mehr unter den Druck des Marktes. Ausgerechnet der Generaldirektor der verstaatlichten Erdölgesellschaft ÖMV eröffnete die Preisdebatte, indem er in einem Fernsehinterview die Freigabe der Preise für Erdölprodukte forderte. Andere Vertreter der Erdölbranche tuteten sofort ins gleiche Horn.

Seit zwei Jahren klagen die Erdölmultis über die amtlich geknebelten Preise, die es ihnen unmöglich machten, rasch genug auf Preisschwankungen an den internationalen Erdölmärkten zu reagieren. Zur Zeit dürfen für Superbenzin höchstens 7,30 Schilling (eine Mark), für Normal 6,60, für Diesel 6,10 und für Heizöl 3,20 Schilling je Liter verlangt werden. Die Ölgesellschaften klagen daher seit langem über zu niedrige Gewinne.

Der Preis für leichtes Heizöl ist in Österreich ein politischer Preis, der künstlich niedrig gehalten wird, wie Mobil-Chef Ebeling kritisiert. Zwar würde eine Verteuerung des Heizöls vor allem die einkommensschwächeren Schichten der Bevölkerung treffen. Doch die frieren wegen des Systems der amtlich eingefrorenen Preise schon jetzt. Seit Monaten erlebt Österreich nämlich eine Heizölkrise besonderer Art. Obwohl die staatliche Erdölgesellschaft ÖMV ihren Ausstoß an Heizöl seit Monaten wesentlich gesteigert hat, verschwindet das Öl flugs in Tanks, die niemand kennt. Die Zahl der Kunden, die mit leeren Kanistern wieder abziehen müssen, weil die Tankwarte nicht genug Heizöl zu verkaufen haben, wächst daher ständig.

Doch vor der Wahl wurde keine Entscheidung mehr über die Mineralölsreise getroffen. Handelsminister Staribacher hat jedoch schon eingeräumt, „daß es angesichts der um 25 Prozent gestiegenen Erdölpreise für die Mineralölwirtschaft ohne Preiserhöhungen bei Benzin und Heizöl nicht ginge“. Der Mineralölbranche wäre es natürlich am liebsten, wenn der Preisdirigismus ganz abgeschafft würde.

Ein Sprecher des Gewerkschaftsbundes erklärte zwar, daß ein Abrücken von der amtlichen Preisregelung, von der neben den Mineralölprodukten vor allem auch Lebensmittel betroffen sind, überhaupt nicht in Frage komme. Im Handelsministerium denkt man aber nicht ganz so rigoros. Über den Preisdirigismus bei Lebensmitteln, wo vom Semmelpreis über Milch, Brot, Zucker und Mehl bis hin zur Wurst alle Preise amtlich reguliert werden, ist man selbst in der Regierungspartei nicht mehr ganz glücklich.

Der Freie Wirtschaftsverband, eine der SPÖ nahe stehende Unternehmervereinigung, fordert schon seit langem eine Aufhebung der Preiskontrollen bei Lebensmitteln, da immer mehr kleine Kaufleute unter dem Druck der Supermärkte und weil mit den amtlich verodneten Preisen nichts zu verdienen sei, ihre Läden schließen. Dadurch wird die Versorgung der Bevölkerung im Nachbarschaftsbereich allmählich gefährdet. Handelsminister Staribacher hat auch für diese Forderungen bereits Verständnis gezeigt und seinem Parteigenossen Mühlbacher, dem Chef des Freien Wirtschaftsverbandes versprochen, den Lebensmittelhandel „stufenweise aus der amtlichen Preisregelung herauszuführen“.

Das würde zumindest bei einigen Produkten sogar zu gewissen Einsparungen führen. Branchenkenner wissen, daß zum Beispiel österreichischer Käse von Kärnten ins nahe Italien exportiert wird und dann als Importkäse zurückkommt. Damit entwischt er nämlich der amtlichen Preisregelung, denn die gilt nur für inländische Erzeugnisse. Bei einer Aufhebung der Preiskontrolle könnten sich Produzenten und Handel diese doppelte Reise einheimischer Produkte über die Grenze schenken.

