In Südafrika werden die Rassenschranken am Arbeitsplatz aufgehoben. Schon in dieser Woche soll ein Gesetzentwurf vorgelegt werden, der die Anerkennung schwarzer Gewerkschaften vorsieht.

Rassentrennung und Rassendiskriminierung sollen künftig in der südafrikanischen Arbeitswelt keinen Platz mehr haben. Dies ist die Quintessenz des Berichts einer Kommission, deren Empfehlungen von der Regierung in Pretoria „im Grundsatz“ angenommen worden sind. Die Kommission schlägt vor: 1. die Anerkennung schwarzer Gewerkschaften, 2. gleicher Lohn für gleiche Arbeit, 3. die Möglichkeit für Schwarze, zu Facharbeitern ausgebildet zu werden, 4. die Aufhebung der job reservation, nach der bestimmte höher bezahlte Arbeitsplätze für Weiße reserviert waren, 5. gleiche Bedingungen in der Arbeitslosenversicherung, 6. Aufhebung der Rassentrennung in den Kantinen und Toiletten der Betriebe.

Diese Vorschläge klingen revolutionär. Immerhin war der südafrikanische Boom nur durch die unterbezahlte schwarze Arbeit möglich. Doch mittlerweile findet das hochindustrialisierte Land nicht mehr genügend Facharbeiter, während unter den Schwarzen die Arbeitslosigkeit grassiert. Wenn die Wirtschaft weiter funktionieren soll, muß sie auch in den höheren und besser bezahlten Positionen auf Schwarze zurückgreifen.

Sicherlich ist es ein Fortschritt, daß künftig schwarze Gewerkschaften tariffähig sein werden. Wenn dennoch die Schwarzen skeptisch sind, dann deshalb, weil die Aufhebung von Apartheid-Gesetzen nur auf dem wirtschaftlichen, nicht aber auf dem entscheidenden politischen Sektor stattfindet; Auch bleiben die Gewerkschaften für 40 Prozent der Arbeiter verschlossen. Gabriele Venzky