Die Gemeindefinanzen sind ein ewig frischer Zankapfel zwischen den Kommunen auf der einen, Bund und Ländern auf der anderen Seite, Die einen wollen mehr haben, die anderen nicht mehr geben. Tatsächlich handelt es sich um drei verschiedene Probleme:

Erstens: Die Selbstfinanzierungsquote der Gemeinden ist dramatisch abgesunken und hat die totale Abhängigkeit von den „goldenen Töpfen“ der anderen Körperschaften bewirkt.

Zweitens: Die enge Koppelung der kommunalen Einnahmen an das Steueraufkommen der Betriebe in den Gemeindegrenzen (Wolfsburg etwa kannte vor einem Jahrzehnt noch Schwankungen von 50 Millionen Mark von Jahr zu Jahr), mithin die konjunkturelle Abhängigkeit, ließ die Forderung nach einer Verstetigung der Einnahmen aufkommen.

Beiden Sorgen kam die Gemeindefinanzreform von 1969 entgegen, deren Gewinn für die Kommunen aber in den folgenden Jahren durch Steuerkürzungen, Einnahmeverluste und neue gesetzliche Lasten geschmälert wurde.

Drittens: Das Gemeinde-Haushaltsrecht erlaubt den Kommunen nur eine Verschuldung in enger Relation zu ihren Einnahmen. Sie verhalten sich also notgedrungen prozyklisch: wenig Investitionen in Zeiten der Rezession mit wenig Steuereinnahmen; viele – dann auch preistreibende – Investitionen in Zeiten der Hochkonjunktur. Dies widerspricht der antizyklischen Wirtschaftspolitik der anderen Körperschaften.

Duisburg ist der Musterfall einer Gemeinde, die den Investitionsappellen der Bundesregierung folgte und sich im Vertrauen auf die Prognose verschuldete, die Konjunktur werde rasch anspringen. Als die Stahlflaute anhielt, mußte die Stadt die letzten Reserven mobilisieren, um ihre Verbindlichkeiten zu decken.