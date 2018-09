Inhalt Seite 1 — Ohne Panik keine Krise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hat ein Ölkonzern nur ein Firmenproblem hochgespielt, oder wurde die Versorgungslage der Nation treffend charakterisiert? „Noch nie war die Lage so ernst“, überschrieb die Esso in Anlehnung an Konrad Adenauer eine Pressemitteilung, um vor einer drohenden Ölkrise zu warnen: Die internationale Mineralölwirtschaft lebe von der Hand in den Mund und habe nur noch für sieben Tage frei verfügbare Reserven. Überdies habe die Ölförderung im ersten Quartal den Verbrauch nur zu 80 Prozent gedeckt, ein Ausgleich von Angebot und Nachfrage sei nur noch durch Sparen möglich.

„Es gibt keinerlei Engpässe in der allgemeinen Versorgung“, widersprach unverzüglich Martin Grüner, parlamentarischer Staatssekretär im Bonner Wirtschaftsministerium. Auch Hellmuth Buddenberg, Vorstandsvorsitzender des frisch gebackenen Branchenprimus Deutsche BP, stimmte nicht in die Kassandra-Rufe des Konkurrenten ein: „Rohöl ist beliebig zu bekommen“, versicherte er am Montag im Gegensatz zu der im Nachbarhaus residierenden Esso.

So entschieden wie Buddenberg äußerte sich allerdings keiner der anderen Ölkonzerne. Knappheit sei nicht sehr wahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen, und für das ganze Jahr wage man ohnehin keine Prognose, hieß es eher verschwommen. Auffallend bei fast allen Statements: Wenn es um die allgemeine Versorgungslage geht, geben sich die Ölgesellschaften weit weniger optimistisch als bei der Frage nach der individuellen Lieferfähigkeit. Nur Esso gibt auch hier Probleme zu.

Die Mobil Oil sieht für sich selbst keine Probleme: „Wir sind überhaupt nicht gekniffen, wir kaufen in Nigeria“, bestreitet Unternehmenssprecher Dieter Hoffmeister Nachschubprobleme. Horst Siedentopf, Leiter des Energiestabes bei der Veba, ist zumindest für die nächsten zwei Monate guter Dinge: „Früher hatten wir mehr Ware als wir brauchten, heute verkaufen wir halt weniger an Dritte.“