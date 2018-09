Im Iran streiten die rächenden Ajatollahs über das Ausmaß des Terrors. Das-Revolutionsgericht in Teheran erklärte die kaiserliche Familie für vogelfrei. Jeder Perser, der den Schah und dessen Familie irgendwo auf der Welt töte, sei ein Arm des Gerichtes, so erklärte der Präsident der „Islamischen Revolutionsgerichte“, des Ajatollah Chalchali. Da das Volk die kaiserliche Familie längst zum Tode verurteilt habe, sollten die Länder, in denen die Todesurteile vollstreckt würden, diese „legale Handlung“ nicht ahnden.

Dieser Auftritt Chalchalis ging Chomeini zu weit. Der „Imam“ ließ am Montag einen Befehl veröffentlichen, wonach Todesurteile nur noch verhängt werden dürfen, wenn den Angeklagten Mord, Anstiftung zum Mord oder Folterungen mit Todesfolge nachgewiesen werden. Ob die Zahl der Hinrichtungen sinken wird, bleibt abzuwarten. Bisher sind 209 Todesurteile vollstreckt worden.