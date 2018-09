Seit Jahresbeginn sind die deutschen Aktienkurse im Durchschnitt um knapp acht Prozent gefallen. Nur wenige Papiere haben sich dieser Talfahrt entziehen können. Zu den „noch“ stabilen Aktien zählen die der deutschen Großchemie. Ihre Widerstandskraft hat zwei Gründe. Einmal bewegen sie sich schon seit etwa, einem Jahr auf dem heutigen Niveau und haben den Höhenflug anderer Papiere nicht mitgemacht, zum anderen winken bei der BASF, bei Bayer und Hoechst für 1979 höhere Dividenden und damit auch unter Berücksichtigung steigender Zinsen angemessene Renditen.

Für 1978 schütten die drei Chemie-Konzerne einheitlich sechs Mark je Aktie aus, dazu kommen Steuergutschriften von je 3,37 Mark. Dadurch ergeben sich Dividendenrenditen von 6,7 bis 6,8 Prozent. Sollten die Ausschüttungen für 1979 auf acht Mark angehoben werden – dies dürfte wahrscheinlich möglich sein –, ergäbe sich eine Rendite von rund neun Prozent.

In „normalen“ Börsenzeiten würden solche Aussichten zweifellos einen Run auf diese Papiere ausgelöst haben. Aber die Aktientendenz wird gegenwärtig und wohl auch noch in naher Zukunft durch den kräftigen Zinsanstieg am Rentenmarkt bestimmt. Deshalb dürfte die Bank für Gemein Wirtschaft Recht haben, wenn sie meint, daß sich die Chemiekurse allenfalls behaupten können. „Eine Kurssteigerung gegen den Trend dürfte bei diesen marktbreiten Papieren kaum möglich sein.“ Die Bank rät ihrer Kundschaft, aus Renditeerträgen wenigstens die ausgeschütteten Dividendenbeträge in Großchemieaktien wieder anzulegen. Und das sind bei den drei Unternehmen (ohne Steuergutschriften) immerhin rund 700 Millionen Mark.

Gegen den flauen Trend bewegten sich in den letzten Tagen die Vorzugsaktien der Lufthansa. Nach den vorliegenden Daten kann auch hier davon ausgegangen werden, daß sich das Ergebnis der Lufthansa in diesem Jahr steil nach oben entwickeln wird. Daher dürfte die Durchführung der von der Lufthansa gewünschten Kapitalerhöhung um 300 auf 900 Millionen Mark zum Ausgabepreis von 68 Mark auf keine Schwierigkeiten stoßen, zumal die Lufthansa für 1978 die Dividende um 0,50 auf 3,50 Mark heraufgesetzt hat. Dazu tritt dann eine Steuergutschrift von 1,97 Mark.

Ohne Glanz verlief die Kapitalerhöhung bei der GHH. Die jungen GHH-Aktien waren über den Bezugsrechterwerb unter der rechnerischen Parität erhältlich. Das fordert in den nächsten Wochen zu Tauschoperationen geradezu heraus, so daß der GHH-Kurs wohl noch einige Zeit empfindlich bleiben wird. K. W.