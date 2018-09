Von Martin Kriele

1.1949

Die Welle der Betroffenheit, die der Film Holocaust ausgelöst hat, vermittelt nur eine schattenhafte Vorstellung von der Erschütterung, die in den Jahren der Vorbereitung des Grundgesetzes durch unser Volk ging. Die Realitäten des Hitler-Reiches sind heute ferne Geschichte, als Tatsache längst bekannt, nur vergegenwärtigt durch einen melodramatischen Film.

Damals war es die Wirklichkeit, der wir unmittelbar entronnen waren, und deren Folgen um uns herum in zerstörten Städten, Strömen von Flüchtlingen und Vertriebenen, in Armut und Hunger, Besatzung und Demontage sichtbar waren. Die uns durch die ersten Zeitungen und Zeitschriften vermittelten Informationen über den SS-Staat überstiegen das Fassungsvermögen. Sie wären unglaublich erschienen, wäre ihre Wahrheit nicht evident gewesen: Die Juden und andere Minderheiten waren abgeholt worden, und während die Kriegsgefangenen nach und nach heimkamen, kehrten sie nicht zurück.

Vor diesem Erlebnishintergrund wurde das Grundgesetz, wie es einleitend heißt, "Im Bewußtsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen" beschlossen und mit den drei Grundsatzartikeln über Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit eröffnet. Die naturrechtliche Idee der Menschenrechte ist zur Konsensgrundlage des neuen Gemeinwesens geworden, zugleich mit der altbewährten, durch die Erfahrung bestätigten Lehre der politischen Aufklärung, daß Menschenrechte, Gewaltenteilung und Demokratie eine untrennbare institutionelle Einheit bilden. Denn Demokratie setzt die Freiheit voraus, diese aber die Bindung der Staatsgewalt an Menschenrechte und ihre Kontrolle durch unabhängige Richter.

Die politische Aufklärung hatte auch in Deutschland eine mehrhundertjährige Tradition, deutsche Philosophen und Juristen hatten wesentliche Beiträge zu ihr geleistet, breite demokratische Strömungen hatten politisch für sie gekämpft, waren aber immer wieder an Gegenströmungen gescheitert. Die Gegenströmungen von rechts waren zur Zeit der Entstehung des Grundgesetzes durch die Lizenzabhängigkeit von Parteigründungen aus dem neuerwachenden politischen Leben ausgeschaltet.

Eine zweite Erfahrung, die die junge Generation weniger in Erinnerung hat, prägte die Beratungen des Parlamentarischen Rates: Die kommunistische Bedrohung Europas. Die Sowjetunion, die mit Hitler paktiert und sich Polen mit ihm geteilt hatte, annektierte nach dem Krieg große Teile Osteuropas und unterwarf im übrigen die befreiten Völker ihrer Herrschaft. Sie hatte ja alles Recht gehabt, Hitlers Truppen zurückzuwerfen. Daß sie aber offenbar entschlossen war, sich niemals mehr zurückzuziehen, war keineswegs selbstverständlich. Man kann sich nicht dreißig Jahre lang entrüsten und ist heute durch Gewohnheit abgestumpft. Man muß sich aber vergegenwärtigen, in welcher Situation der Parlamentarische Rat seine Beratungen aufnahm. 1948 war das Jahr des kommunistischen Umsturzes der Demokratie in der Tschechoslowakei. Die Sowjetunion versuchte Westberlin, das sie zuvor im Tausch gegen Thüringen an die Westmächte freigegeben hatte, sich durch eine Blockade wieder zu unterwerfen. Man wurde im Westen gewahr, daß das Vertrauen in die kommunistischen Absichten, das aus dem Kampf gegen den gemeinsamen Feind entstanden war, auf Illusionen beruhte.