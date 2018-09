Combine Paintings, Rayographien, Blueprints und Transfer-Technik

Von Helmut Schneider

Malerei bezieht sich sowohl auf Kunst als auch auf Leben“, hat Robert Rauschenberg erklärt, „Keines von beiden ist herzustellen. Ich versuche in der Lücke zwischen den zweien zu handeln.“ Mit dieser oft zitierten Äußerung grenzte er sein Tun ab vom Abstrakten Expressionismus, der Malerei einseitig mit Kunst identifizierte, und von der Pop Art, die sie bis zur Ununterscheidbarkeit dem Leben annäherte. Er selbst betrachtete Malerei als einen Treffpunkt von Kunst und Leben, beabsichtigte jedoch nicht, den Abstand zu verwischen, der beide trennte.

Rauschenberg hat in die seit 1953 entstehenden „Combine Paintings“ reale Gegenstände integriert, die zu Bestandteilen des Bildes wurden. Die Verbindung von Malerei mit Objekten machte deutlich, daß das Kunstwerk nicht für sich existierte, außerhalb der Wirklichkeit, und auch, daß die Wirklichkeit auf direkte Weise das Kunstwerk mitgestaltete. Die Wechselbeziehung von Kunst und Leben veranschaulichte Rauschenberg in den „Combine Paintings“ auf der Ebene der verwendeten Materialien. Das unvermittelte Nebeneinander von Bildelementen, die bleiben, was sie waren, Farbe auf der Fläche oder Gegenstand, bestimmte den Eindruck, daß das Kunstwerk irgendwo zwischen Kunst und Leben angesiedelt war.

Später dann hat Rauschenberg Verfahren gefunden, die es ihm ermöglichten, seine Absicht bereits im Herstellungsprozeß zu verwirklichen. Die neuen Verfahren entwickelte er allerdings nicht in der Malerei, sondern in der Zeichnung und der Collage. Mit Ausnahme der Illustrationen zu Dante ist dieser Teil seines Werks ziemlich unbekannt, obschon einige inzwischen fast legendäre Arbeiten dazugehören. In der Kunsthalle Tübingen kann man sich nun durch Augenschein überzeugen, daß Rauschenberg tatsächlich am Anfang seiner eigenen Künstlerkarriere eine Zeichnung von de Kooning ausradiert hat – in der ersten umfassenden Ausstellung seines zeichnerischen Werkes aus den Jahren 1949 bis 1979 darf sie natürlich nicht fehlen. Denn das war kein Gag. Indem Rauschenberg 1953 die Spuren der künstlerischen Bearbeitung auf dieser Zeichnung fast völlig auslöschte, de Kooning hatte sie ihm zu eben diesem Zweck überlassen, gab er zu verstehen, daß Zeichnen im herkömmlichen Sinn für ihn überholt war. Was Rauschenberg unter Zeichnung versteht, wird im großen Saal der Kunsthalle deutlich. Hier hängen an einer Wand die Dante-Illustrationen, auf der gegenüberliegenden die „Currents“-Collagen, und dazwischen, in Vitrinen, sind die Ergebnisse seiner frühen Experimente zu besichtigen. Mit den „Blueprints“, den Blaupausen beginnt die Reihe der Zeichnungen, die keine sind. Die einzige erhaltene Blaupause, aus dem Jahr 1949, hat eine ganze Wand für sich. Hergestellt in einem an die Rayographien erinnernden Verfahren, zeigt sie die Silhouette eines nackten weiblichen Körpers – ein durch Bestrahlung mit der Höhensonne entstandenes Negativ der Figur der auf dem lichtempfindlichen Papier Liegenden. Das Ergebnis stimmte mit dem Verfahren überein. Der entstandene Abdruck war unpersönlich, nicht durch das Dazwischentreten des Künstlers emotional gefärbt, und war doch ein reales Abbild.

Ähnliches gilt für den Abdruck einer Reifenspur aus dem Jahr 1951. Rauschenberg klebte dafür fünfzig Stücke Papier zu einem sechs Meter langen Band zusammen und ließ John Cage mit dem Auto darüberfahren, das Profil der Reifen, die mit schwarzer Farbe eingefärbt waren, blieb als Spur auf dem Papier zurück. Wiederum ergab sich eine Form, die der Künstler nicht erfunden und nicht ausgeführt hatte. Es war ein Experiment, das Rauschenberg nicht weiter verfolgte, das aber eine Haltung aufzeigte, die ihn dann Jahre später auf einen ebenso einfachen wie verblüffenden Gedanken brachte. Gemeint ist die Technik der Transfer-Zeichnung, zuerst verwendet bei den Illustrationen zu den vierunddreißig Gesängen von Dantes „Inferno die von Ende 1958 bis 1960 entstanden sind.

Das Verfahren, nicht zu verwechseln mit der Frottage, geht so: Eine Abbildung aus einer illustrierten Zeitschrift wird mit der Bildseite nach unten auf das mit Lösungsmitteln befeuchtete Zeichenpapier gelegt und von der Rückseite hei mit einem nicht allzu spitzen Instrument durchgerieben. Das so erhaltene Bild ist seitenverkehrt und nicht mehr identisch mit der Vorlage. Da; Photo wird beim Durchreiben als eine Folge von Strichlagen sichtbar, ist also optisch verändert Die Bewegung des Instruments greift über die Ränder des durchzureibenden Bildes hinaus und hinterläßt auch auf der angrenzenden Papierfläche Spuren, die durch das unkontrollierte Hin und Her als spontane zeichnerische Geste wirken. Eine verfahrensbedingte Eigenart erhält handschriftliche Qualität.

Rauschenberg verfügte mit der Transfer-Zeichnung über eine Technik, die es möglich machte, Wirklichkeit, vermittelt durch die Photographie, sich selbst reproduzieren zu lassen und sie bei diesen! Vorgang zugleich in Kunst zu verwandeln. Damit stand die gesamte Wirklichkeit dem Künstler offen – und Rauschenberg hat in den Dante-Illustrationen Bilder, die er ihr entnommen hat, zu überaus komplexen Darstellungen zusammengesetzt. Die vierunddreißig Zeichnungen, in denen er Dantes Visionen unserer Zeit gemäß interpretiert hat, sind ein Höhepunkt der Kunst nach 1945. In den „Currents"-Collagen hat Rauschenberg auf andere Weise versucht, die Gegenwart (konkret: die politischen Ereignisse der Jahre 1969/70) zu kommentieren. Auf den sechsunddreißig quadratischen Collagen, nicht alle sind erhalten, waren Zeitungsausschnitte so aufgeklebt (teilweise auch transferiert), daß sie über das Geschehen informierten: Die Komposition der Collagen war bestimmt durch die Information.