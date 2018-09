Es stand in der ZEIT („Der Geist weht rechts“, 23. 2. 1979): Die rechtsextremistische Organisation „Deutsches Kulturwerk europäischen Geistes DKEG“, deren Präsident K. G. Stempel bis vor kurzem einer der höchsten Richter Bayerns war, gibt sich im südlichen Freistaat als „förderungswürdige gemeinnützige Körperschaft“ und damit als steuerbegünstigt aus.

Auf Grund des Artikels stellte der FDP-Bundestagsabgeordnete Hansheinrich Schmidt eine schriftliche Anfrage an den Bundesinnenminister: „Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, daß solche im Verfassungsschutzbericht des Bundes als extremistisch dargestellten Organisationen nicht in anderen Bundesländern als steuerbegünstigt angesehen werden können?“

Innenminister Baum erkundigte sich bei seinem bayerischen Kollegen Gerold Tandler und antwortete am 8. März dieses Jahres dem Abgeordneten schriftlich:

„Zur Frage der Steuerbegünstigung teilte das Bayerische Staatsministerium des Innern mit, daß Spenden für das DKEG auch in Bayern nicht steuerlich abzugsfähig sind.“

Eine beruhigende Auskunft – stünde sie nicht in Gegensatz zu dem, was der hohe Richter Stempel der Öffentlichkeit kundtut: noch immer preist sich das DKEG in seinen Werbebroschüren als „Gemeinnütziger Verein“, und tatsächlich existiert eine Bescheinigung des Münchner Finanzamtes für Körperschaften vom 27. 11. 1951, Steuer Nr. 53, die dem rechtsextremistischen Verein Gemeinnützigkeit zuspricht.

Hat also Gerold Tandler falsch formuliert? Mitnichten, doch der Oberlandesgerichtsrat zeigt wenig Neigung, rechtliche Verfügungen, die Gelder des „Kulturwerks“ betreffend, zu respektieren. Noch drei Wochen nach der Auskunft des Bundesinnenministers nämlich ließ Stempel eine offizielle Spendenbescheinigung ausstellen, in der behauptet wird, die Spende sei steuerabzugsfähig, weil sie für die „unter Ziffer 5 und 12 der Liste der allgemein als besonders förderungswürdig anerkannten gemeinnützigen Zwecke“ verwendet werde. Abgezeichnet, mit dem Siegel des DKEG versehen, von einem persönlichen Schreiben Stempels begleitet...

Erkundigungen des Spenders im Zimmer 2120 des Münchner Finanzamtes für Körperschaften ergaben: Die Angaben auf der Bescheinigung widersprechen den Richtlinien zur Einkommensteuer und sind wahrheitswidrig. Schon seit 1952 gilt das DKEG nicht mehr als förderungswürdig. Bisher gegenüber der Öffentlichkeit stets durch das Steuergeheimnis gedeckt, hat Stempel nun die Praktiken des DKEG selber offenbart. Daß zu seiner Person gegenwärtig wieder einmal eine bayerische Landtagsanfrage läuft – er ist Ende März bei den Lübecker „Kulturtagen“ gemeinsam mit einem Referenten aufgetreten, der 1976 wegen Schändung eines jüdischen Friedhofs verurteilt wurde –, schert den Oberlandesgerichtsrat wenig: Einem möglichen Disziplinarverfahren ist er wahrscheinlich durch seine Pensionierung in Ehren entgangen.