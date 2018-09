Amtsmüde?

Der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst, Prof. Eduard Pestel, scheint amtsmüde zu sein. In politischen Kreisen Hannovers wird vermutet, daß er sich bald wieder der Wissenschaft widmen wird. Pestel, mittlerweile 65, hatte schon bei Amtsübernahme erklärt, er wolle dem Kabinett nur auf befristete Zeit angehören. Für die Nachfolge ist der hessische Bundestagsabgeordnete Schwarz-Schilling im Gespräch.

Bürokratie und Rentabilität

Aus dem „Präsidialdekret betreffend Maßnahmen für die Rentabilisierung einiger Nahrungsmittel“, unterzeichnet vom rumänischen Staatspräsidenten Ceausescu: „Um die Übernahme der Einweckgläser zu stimulieren, wird die Bevölkerung ab 14. Mai 1979 bei deren Abgabe an die Handelseinheiten durchschnittlich um 80 Prozent höhere Preise erhalten. Das Innenhandelsministerium, das Ministerium für Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie, der Zentralverband der Konsumgenossenschaften und die Exekutivkomitees der Kreisvolksräte... werden Maßnahmen treffen, damit die Einweckgläser gegen Bargeld aufgekauft oder gegen Waren eingetauscht werden durch alle Aufkaufzentralen und Einheiten, die in Enweckgläsern verpackte Waren absetzen, wie auch für die vorrangige Wiedereinführung in den Wirtschaftskreislauf der aufgekauften Einweckgläser.“

Mit der Rute

Auf der zum Vereinigten Königreich gehörenden Isle of Man gibt es noch die Prügelstrafe. Sie wird vom Richter verhängt und von einem Polizisten mit der Rute auf dem blanken Hinterteil des Delinquenten vollstreckt. Ein derart gezüchtigten Untertan ihrer britischen Majestät beschwerte sich beim Europäischen Gerichtshof. In seinem jüngst veröffentlichten Urteil stellte der Hof fest: Die Prügelstrafe verstößt gegen das in der Menschenrechtskonvention ausgesprochene Verbot erniedrigender Strafen. Das britische Mitglied des Gerichts, Sir Gerald Fitzmaurice, widersprach der Mehrheitsmeinung: Durch das Urteil werde die Menschenrechtskonvention „als Vehikel indirekter Strafrechtsreform benutzt“, wofür sie nicht gedacht sei.

Seife und Handtuch