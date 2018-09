Inhalt Seite 1 — Diebe von Brüssel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Firmen in Belgien zapfen fast alle Sender der umliegenden Länder an

Nirgendwo in Europa macht das Pantoffel-Kino so viel Spaß wie in Belgien. Denn bei dreizehn Programmen gibt es immer eins, das dem Zuschauer eine wichtige Sportübertragung bietet oder ihn mit einem spannenden Krimi unterhält.

Zur großen Auswahl verhelfen den Belgiern vier eigene, zwei niederländische, drei französische, drei deutsche und das Programm des Kommerzsenders RTL aus Luxemburg. An der Küste zwischen De Panne und Knokke kommen noch die drei britischen Programme hinzu. Auf die Mattscheibe des Fernsehpublikums bringt das Kabel-TV diese Programmfülle. Rund vierzig private Unternehmen sind damit beschäftigt, das Land – vor allem in den Ballungsgebieten – mit Kabeln für den Empfang von Fernsehsendungen zu durchziehen.

Rund zwei Millionen der laut Gebührenzahlung 2,7 Millionen Fernsehapparate in Belgien sind heute an eines der bestehenden Kabelnetze angeschlossen. „Es wird nicht mehr lange dauern, und die letzten Lücken sind geschlossen“, heißt es optimistisch bei Coditel, einer der drei großen in der Hauptstadt Brüssel tätigen Kabelgesellschaften.

Der Optimismus scheint gerechtfertigt. Denn das Kabelfernsehen in Belgien hat sich infolge der günstigen geographischen Lage des kleinen Landes und dank der geschäftstüchtigen privaten Unternehmen zu einem einträglichen Geschäft entwickelt. Seinen Ursprung hat es in der Tätigkeit der Brüsseler Firma Radio Public, die schon 1933 damit begann, den Rundfunkteilnehmern durch Anschluß an Kabel eine bessere Empfangsqualität – gegen Bezahlung – zu vermitteln. Nach dem Krieg verkaufte Radio Public seinen Kunden dann auch ausländische Rundfunkprogramme über Kabel.

Eine Verbesserung der Empfangsqualität stand ursprünglich hinter der Idee, den Fernsehzuschauern TV-Programme per Kabel ins Haus zu liefern. Das traf sich mit den Wünschen von Regierung und lokalen Behörden: Die Post wollte sich zusätzliche Einnahmequellen erschließen, und die Bürgermeister, vor allem in den großen Städten Flanderns und der Walonie, hofften dadurch den häßlichen Antennenwald auf den Dächern zu lichten. Die Kabelgesellschaften hatten freilich noch mehr im Sinn: die Übermittlung von ausländischen Programmen.

Auch ohne Kabelanschluß ist es – mit einer entsprechend großen und leistungsfähigen Antenne – in Brüssel möglich, Sendungen von ARD, ZDF oder dem Dritten Programm des WDR zu empfangen. Doch der Abend vor dem Bildschirm kann leicht mißlingen, wenn atmosphärische Störungen im spannendsten Augenblick Schnee über die Mattscheibe rieseln lassen. Diesen Ärger erspart das Kabelfernsehen. Es fängt über einige wenige Zentralantennen auf Dächern hochstehender Gebäude die Programme aus den Nachbarländern auf. Über Verstärker und Kabel werden die Programme in eine Zentrale geleitet, in der – zum Beispiel bei Radio Public – die Umschaltung der verschiedenen Systeme vorgenommen und die Bildqualität ausgesteuert wird. Von dort gehen Bild und Ton, wieder per Kabel, zu den Kunden. Dank der zentralen Umschaltung – einige Gesellschaften liefern allerdings ein Umschaltgerät jedem Abonnenten ins Haus – kann man – was bei Empfang über die Hausantenne nicht möglich ist – mit einem deutschen Fernseher die mit unterschiedlichen Systemen ausgestrahlten Programme des belgischen oder des französischen Fernsehens empfangen.