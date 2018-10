Der mauretanische Regierungschef Ahmed Ould Busseif ist am Sonntag bei einem Flugzeugabsturz getötet worden – ein großer Verlust nicht nur für den afrikanischen Staat

Busseif und seine zehn Begleiter waren auf dem Flug von Nouakchott zur westafrikanischen Wirtschaftskonferenz in Dakar. Die kleine Maschine stürzte in einem Sandsturm vor dem Zielflughafen ins Meer.

Der 45 jährige Oberstleutnant, einer der fähigsten Soldaten Mauretaniens, prowestlich eingestellt, war im April mit einem unblutigen Staatsstreich an die Macht gekommen. Er wollte den durch Kriegsfolgen fast bankrotten, von Rassenspannungen gefährdeten Staat aus dem fast drei Jahre währenden Krieg um die ehemalige spanische Kolonie Westsahara führen.

Mauretanien brach unter der Last des Guerillakrieges im vorigen Jahr zusammen und erklärte seine Bereitschaft, seinen (südlichen) Teil der Westsahara an die Befreiungsfront Polisario zu übergeben. Die Verhandlungen sollten am vergangenen Wochenende in Tripolis beginnen, nicht zur Freude Marokkos, das den nördlichen, größeren Teil besetzt hält. Rabat hat, teils offen, teils verdeckt, Mauretanien die Daumenschrauben angesetzt: Sollte Nouakchott aus der gemeinsamen Front ausscheren, droht Marokko mit Repressalien – mehrere tausend Soldaten hat es bereits jetzt im südlichen Nachbarland stehen.

Busseif hatte sich zugetraut, zwischen der Polisario-Skylla und der marokkanischen Charybdis hindurchzumanövrieren. Algerien, Libyen und die Polisario waren bereit, ihm dabei zu helfen. -bi